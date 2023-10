Carmen Brumă, despre menopauză: „Substituția hormonală este principalul meu focus”

„În perioada vieții noastre de femei avem foarte multe situații în care avem nevoie de consiliere, și de sfaturi medicale, și de intervenții potrivite minim invazive sau mai mult invazive.” a spus Carmen Brumă.

„Este o perioadă pe care în special femeile din România o privesc așa ca pe o rușine. E cumva un subiect tabu și e anormal să fie așa. Dragi femei, dacă stăm să calculăm că trăim până la 80 de ani și avem multe șanse, noi ne petrecem cea mai mare partea a vieții noastre de femei fiind la menopauză și premenopauză. Este absolut normal și firesc să vorbim despre asta. Să vedem cum gestionăm această etapă a vieții noastre care este una normală și de care nu trebuie să ne speriem. Trebuie să avem alături specialiști, oameni care să ne explice ce se întâmplă în corpul unei femei, pentru că au loc o mulțime de schimbări, dar noi le putem gestiona.

Mă bucur că în cadrul acestui congres există workshop-uri speciale de care sunt foarte interesată și de care doamna doctor mi-a spus, despre substituția hormonală, despre hormonii bioidentici, subiecte tabu până acum în România, pe care inclusiv medicii se feresc să le abordeze. Eu, ca femeie aflată în această etapă a vieții mele premenopauză – menopauză, sunt foarte interesată de aceste subiecte și mă bucur că am găsit aici un cadru perfect unde pot să aflu.” a menționat Carmen Brumă.

Carmen Brumă: „E foarte important ca după 30 de ani să începem să facem exerciții speciale pentru mușchii planșeului pelvin”

Carmen Brumă a recunoscut că a avut și are temeri, dar a ales să se informeze din timp despre perioada menopauzei și să trateze simptomele cu seriozitate și interes.

„În primul rând femeile se tem să recunoască asta, de obicei se izolează pentru că sunt foarte multe simptome și poate cel mai cunoscut se referă la bufeuri, la acea ceață mentală, la tot felul de schimbări de dispoziție. Femeile cumva ajung să se retragă, să se simtă rușinate, să evite ieșirile într-un cadru social pentru că nu știu ce să facă în legătură cu aceste aspecte. De asemenea, există uscăciunea vaginală, de care doamna doctor o să ne spună cu siguranță, și incontinența urinară care este o problemă care apare des în special în această perioadă, ea poate să apară și după naștere. La incontinența urinară aș vrea să am și eu un mic amendament, e foarte important ca din timp, după 30 de ani, să începem să facem exerciții speciale pentru mușchii planșeului pelvin.

Aceste exerciții de tip Kegel sau care antrenează mușchii planșeului pelvin trebuie să facă parte din trusa noastră de îngrijire. Cum ne demachiem noi seara, și ne spălăm pe dinți, și facem duș, așa trebuie să facem exerciții pentru întărirea mușchilor planșeului pelvin. Sigur că și alimentația ne poate ajuta în această perioadă, pentru că atunci când se apropie premenopauza și menopauza, trebuie să avem schimbări de ordin alimentar, și trebuie să avem schimbări în antrenamemtele noastre care să ne ajute să gestionăm această perioadă care nu e una de speriat, e una care vine cu niște provocări, dar am trecut noi prin nașteri, am trecut noi prin adolescență, am trecut prin multe, o să facem față și menopauzei.” a explicat Carmen Brumă, în exclusiviate, pentru Unica.ro.

„Eu am avut și am temeri, dar cred că informarea corectă din surse autorizate și multiple te ajută să iei deciziile corecte”

„Eu am avut și am temeri, dar cred că informarea corectă din surse autorizate și multiple te ajută să iei deciziile corecte. (…) Există această lipsă de informație în România, în primul rând, și există o teamă de abordare a noilor intervenții și metode de gestionare a menopauzei, și mă refer aici – ca să nu mă feresc de cuvinte – la substituția hormonală. În România există foarte puțini medici care sunt deschiși să evalueze pe bune acest subiect și să îți spună dacă ești sau nu o candidată. De obicei, din prima îți zic, nu substituție. Și mi se pare că suntem într-un moment la nivel internațional în care trebuie să fim deschiși mai mult asupra acestui subiect. Eu de asta am venit aici ca să aflu mai multe informații și să iau pentru mine o decizie corectă în cunoștință de cauză, împreună, evident, cu medicul meu. Nicio femeie nu trebuie să ia această decizie singură, ci împreună cu specialistul care o monitorizează.” a spus Carmen Brumă, despre temerile din perioada menopauzei.

Ce înseamnă substituția hormonală?

