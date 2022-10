Cătălin Crișan rămâne unul dintre cei mai iubiți artiști români, iar bucuria lui cea mare este că ambii copii din căsătoria cu medicul Lucia Bubulac îi calcă pe urme în ceea ce privește muzica. Daria a câştigat trofeul „Mamaia Copiilor” în 2014, iar doi ani mai târziu, a luat și premiul cel mare la „Virgin Radio Talent Hunt”. Raris a participat la emisiunea „Next Star” de la Antena 1, unde s-a făcut remarcat. Cu toate că avea în palmares premii la festivaluri, Daria a vrut inițial să devină medic și s-a numărat printre primii candidați admiși la Medicină.

“Daria a renunțat la Medicină în primul an și acum e în ultimul an la Institutul de Teatru, culmea este că nimic nu este întâmplător în lume, eu i-am spus de mult, eu am terminat Institutul de Teatru la clasa lui Florin Zamfirescu, iar ea este la clasa fetei lui Florin Zamfirescu. De Raris mă bucur extrem de mult că a intrat la Conservator, chiar a fost o surpriză, e în primul an la Conservator. Mă bucur extrem de mult că fac ce își doresc, îmi doresc din tot sufletul să mă depășească, măcar să aibă 35 de ani de carieră cum împlinesc eu anul acesta, să aibă 70 de ani de carieră. Să vină cel puțin atâta lume la spectacole la ei după 35 de ani de carieră, câtă vine la mine”, a declarat, pentru Unica.ro, Cătălin Crișan.

Cătălin Crișan: “Atunci i-am spus Dariei să dea la Teatru”

Artistul a sesizat aplecarea fiicei sale spre actorie încă din perioada liceului, doar că Daria era decisă în acea perioadă să calce pe urmele mamei sale și să își construiască o carieră în medicină. A dat admitere, a intrat, dar și-a dat seama că menirea ei este alta. “Pe urmă și-a dat seama că nu e de ea și m-am bucurat că a putut să intre din prima la Institutul de Teatru, după 6 luni de pregătire. Eu m-am pregătit un an și jumătate să intru la Teatru, este un om care atunci când se hotărăște să dea undeva să intre, intră. Mă întreba Teo la un moment dat într-o emisiune ce mi-aș dori de la Daria și i-am spus că mi-aș dori să nu mai dea la altă facultate. Daria joacă în musicaluri, cântă absolut senzațional și nu sunt subiectiv, dansează fantastic, are un timbru și un mod de a transmite ceea ce cântă incredibil. Se pare că este foarte bună și pe teatru, eu i-am spus de atunci de când am regizat “Profesorul de franceză”, când ea era la liceu. Atunci am văzut-o și eu că e talentată la teatru, nu am știut. Atunci i-am spus să dea la teatru, mi-a spus că nu, că vrea să dea la medicină, din păcate sau din fericire a ajuns tot la vorba mea”, a povestit, pentru Unica.ro, Cătălin Crișan.

Cântărețul s-a obișnuit cu surprizele pe care i le pregătește Daria din punct de vedere profesional și nu caută să afle detalii din timp. “Mi-a zis că vrea să-mi facă o surpriză în decembrie când e totul gata, merge pe ideea: “Tata, te invit să vezi finalul, până atunci nu spun nimic!”

Cătălin Crișan: “Lara nu cred că o să cânte, dar e bine!”

În ceea ce o privește pe mezina familiei, Lara, fiica lui din cea de-a doua căsătorie, aceasta nu pare atrasă de muzică. “Cea mică are aproape 10 ani, e bine, crește, e un copil cuminte. Îi place foarte mult să învețe, e foarte studioasă, nu cred că o să cânte, dar e bine, că nu trebuie toată familia să cânte, Doamne iartă-mă!”, ne-a mărturisit cântărețul.

