Ce a spus Nicoleta Luciu despre Ioan Isaiu, când a aflat că actorul a murit: „Am jucat în seriale împreună”

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct chiar în timpul unor filmări care aveau loc în București, iar echipajul medical ajuns la fața locului a încercat în zadar să-l resusciteze, astfel că s-a constatat decesul actorului.

După ce un actor de la Teatrul Național Cluj-Napoca a anunțat că Ioan Isaiu a murit, în mediul online au reacționat mai multe vedete din România care l-au cunoscut pe artist.

Printre cei care au vorbit despre moartea lui Ioan Isaiu s-a aflat și Teo Trandafir, care a oferit detalii neștiute din viața actorului. „A trecut de câteva ori pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit”, a spus, printre altele, prezentatoarea TV.

Și Nicoleta Luciu, actriță care a jucat alături de Ioan Isaiu în telenovelele de pe Acasă TV, a reacționat după ce a aflat că actorul a murit. Vedeta a precizat că artistul era un om foarte bun și un coleg special și că îi este greu să vorbească despre el la timpul trecut.

„Doamne, nu-mi vine să cred că a murit. Era un om foarte bun, un coleg special. Am jucat în seriale împreună si, acum, când am auzit această veste tristă, nu știu ce să mai spun, îmi este foarte greu să vorbesc despre el la trecut. Vreau să transmit sincere condoleanțe familiei și multă putere să treacă peste durere, deși este foarte greu. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a spus Nicoleta Luciu pentru Wowbiz.

