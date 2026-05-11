Laura Cosoi se apropie cu pași repezi de luna a noua de sarcină, iar vedeta și Cosmin Curticăpean așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celei de-a cincea fetițe.

„Masajul prenatal a devenit momentul meu preferat din săptămână. O oră în care corpul se relaxează, mintea tace puțin, iar eu îmi dau voie să mă opresc și să am grijă de mine. În perioada asta, când totul se schimbă și fiecare zi vine cu alt ritm, realizez cât de important este să îți acorzi timp. Timp pentru tine. Pentru respirație. Pentru liniște. Pentru starea aceea de bine pe care o simți până acasă.

Pe lângă relaxare, masajul prenatal chiar ajută: reduce tensiunea, durerile de spate, umflăturile și îți lasă senzația aceea că ai mai multă energie și mai multă blândețe pentru tine.



Ce bine că nu trebuie să merg până în Asia pentru un masaj terapeutic «ca la mama lui acasă»” , a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie numeroasă și unită. Cei doi au deja patru fetițe – Rita, Vera, Lara și Aida -, iar acum se pregătesc să își întâmpine cel de-al cincilea copil. Anunțul sarcinii a fost primit cu mult entuziasm, iar Laura Cosoi nu a ezitat să împărtășească momentele speciale din această perioadă.

