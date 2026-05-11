Concursuri reluate după anulări

După ce angajările au fost suspendate la începutul anului 2025, din cauza prevederilor Ordonanței de Urgență 156/2024, denumită și Ordonanța trenuleț, CFR Călători a reluat procesul de recrutare.

Concursurile lansate la sfârșitul anului 2024 au fost anulate de conducerea companiei, invocând măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

La acea vreme, doar concursurile pentru promovarea angajaților existenți au rămas în vigoare, deși și acestea au dus la creșterea fondului de salarii.

Din cauza restricțiilor bugetare impuse de Ordonanța 156/2024, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a decis ca orele suplimentare ale angajaților să fie compensate prin timp liber, și nu plătite.

Totuși, din cauza deficitului de mecanici de locomotivă, multe trenuri au fost «suspendate» – așa cum declară Preoteasa – pentru a respecta noile reglementări. Conform clubferoviar.ro, aceste măsuri au redus semnificativ mobilitatea cetățenilor, cu 244 de trenuri eliminate dintr-un total de 1.100.

Situația la CFR SA și Metrorex

Problemele de recrutare nu sunt specifice doar CFR Călători. Și la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Metrorex se aplică aceleași măsuri restrictive în ceea ce privește angajările.

Potrivit surselor, Metrorex a anulat toate concursurile de angajare la sfârșitul anului 2025, inclusiv pe cele aflate deja în desfășurare. Ulterior, a fost permisă organizarea unui singur concurs, marcând o relaxare limitată a restricțiilor.

Pe măsură ce noile concursuri de angajare demarează, se așteaptă ca situația să se îmbunătățească treptat, însă efectele măsurilor anterioare continuă să se resimtă în transportul feroviar din România.

