Printre acorduri de muzică populară, miros de pește proaspăt și alivenci tocmai scoase din cuptor, grădinile Senatului României s-au transformat într-un adevărat sat românesc în inima Capitalei.

Evenimentul „Zestrea urbană” a adus împreună tradițiile autentice, gusturile copilăriei și poveștile ascunse ale uneia dintre cele mai impunătoare clădiri din lume: Palatul Parlamentului.

Curtea Senatului plină de producători locali din România

Zeci de producători locali, veniți din mai multe zone ale țării, au umplut aleile cu arome de pâine coaptă, brânzeturi maturate, carne afumată după rețete vechi, dulcețuri, zacuscă și miere naturală.

Aproximativ 40 de expozanți și-au așezat pe tarabe bunătățile românești, multe dintre ele recunoscute la nivel național și european.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere și să deguste brânzeturi artizanale, preparate tradiționale din carne, produse apicole, siropuri, băuturi tradiționale, produse de panificație și patiserie, toate pregătite de oameni care încă păstrează gustul autentic al României.

Meșteșugarii și artizanii au atras toate privirile

În jurul standurilor, atmosfera a fost animată de spectacole live de muzică populară, dansuri tradiționale și momente culturale care au transformat curtea Senatului într-o adevărată sărbătoare.

Meșteșugarii și artizanii au atras privirile cu demonstrații de olărit, țesut și sculptură, iar mulți dintre cei prezenți au rămas minute în șir să privească mâinile care dau viață unor tradiții vechi de sute de ani.

Dar experiența nu s-a oprit la târgul din grădinile Senatului.

După relaxarea din curtea interioară, vizitatorii au putut participa gratuit la tururi ghidate în interiorul Senatului României.

„Biroul președintelui Senatului, de trei ori mai mare decât Biroul Oval”

Totul începe cu un control riguros de securitate, apoi porțile uneia dintre cele mai misterioase clădiri ale statului se deschid.

Pe scările monumentale din marmură, grupurile de turiști urcă spre zona biroului președintelui Senatului, al doilea om în stat. Acolo, ghidul dezvăluie una dintre cele mai spectaculoase povești ale Palatului Parlamentului.

„Biroul era pregătit pentru Nicolae Ceaușescu, dar nu a apucat niciodată să-l folosească. Ca să vă dați seama cât de impunător este, dimensiunea lui este de peste cinci ori mai mare decât cea a celebrului Birou Oval de la Casa Albă”, povestește acesta.

„Buncăr de 300 de persoane și acces spre liniile de metrou secrete”

Turul continuă pe culoarele uriașe ale clădirii, printre pereți placați cu marmură și candelabre imense, până în Foaierul Sălii de Plen.

Acolo unde astăzi se organizează conferințe și evenimente oficiale, plafonul gigantic din sticlă ascunde o altă legendă a epocii comuniste.

„Trebuia să fie retractabil, pentru ca elicopterul să poată intra direct aici și să-l evacueze pe Ceaușescu în cazul unei situații majore”, explică ghidul.

Pe aici trebuia să intre elicopterul care să-l preia în caz de urgență pe Nicolae Ceaușescu. Foto: Libertatea

Iar poveștile continuă.

„Senatul are un buncăr pentru 300 de persoane și un tunel special care face legătura cu trei linii de metrou din București, ascunse publicului din motive de securitate. Liniile sunt funcționale, dacă o garnitură de metrou ar ajunge aici”, mai spune ghidul.

Care mai precizează: „Clădirea este considerată una dintre cele mai sigure din lume, fiind proiectată să reziste chiar și la două atacuri nucleare simultane”.

Ceaușescu a interzis marmura primită de la Șahul Iranului

Punctul culminant al vizitei este însă Sala de Plen a Senatului, inaugurată în 2004, după ce senatorii au avut nevoie de un spațiu separat pentru ședințe.

Aici, fiecare detaliu pare desprins dintr-un decor cinematografic. Marmura albă provine din Rușchița, Banat, cea roșie – din Moneasa, județul Arad, iar marmura verde, una dintre cele mai spectaculoase prezențe din sală, a fost adusă din Iran.

Am vizitat Senatul României din cadrul Palatului Parlamentului. Foto: Libertatea

Potrivit ghidului, Nicolae Ceaușescu ar fi refuzat să o folosească în anii 80, pentru că își dorea doar produse sută la sută românești.

Însă după decesul acestuia și modernizarea plenului din 2004, marmura primită de la Șahul Iranului și-a găsit locul în decorul final.

Stema României de 3,4 tone și ceasul atomic din plenul Senatului

Detaliile impresionante continuă. Pe unul dintre pereți se află un ceas atomic, considerat probabil cel mai precis din România, sincronizat automat, prin satelit, cu ora oficială de la Greenwich.

Ceasul atomic, considerat probabil cel mai precis din România. Foto: Libertatea

În fața lui, deasupra prezidiului, tronează stema României. O construcție impresionantă din bronz masiv, care cântărește nu mai puțin de 3,4 tone.

Câteva momente de relaxare pe scaunele moi, verzi, din plenul Senatului, apoi turul se închide.

În orice perioadă a anului, vizitarea Senatului României se poate face în grupuri organizate.

Aceasta este stema României ce cântărește 3,4 tone! Foto: Libertatea

Dar până atunci, între gusturi tradiționale, muzică populară și povești spectaculoase despre culisele puterii, „Zestrea urbană” a reușit să transforme una dintre cele mai controversate clădiri într-un spațiu plin de culoare și povești din culise.

Detalii inedite despre Palatul Parlamentului din București

construcția a durat doar cinci ani, între 1984 și 1989

Casa Poporului se vede de pe Lună, alături de Pentagon și Marele Zid Chinezesc

este a treia clădire ca volum, după Cape Canaveral, SUA, și după Piramida lui Quetzalcoatl din Mexic

peste 400 de arhitecți și 20.000 de muncitori au lucrat la Casa Poporului până în 1989, arhitect fiind Anca Petrescu

Palatul Parlamentului numără peste 5.100 de încăperi, este structurat pe 14 niveluri și împărțit în 21 de corpuri

în Sala Unirii există cel mai mare covor din lume, care cântărește 14 tone și a fost țesut chiar în acest loc

3,5 tone de cristal care au fost folosite la construcția candelabrelor. Cel mai mare candelabru are 7.000 de becuri și peste 3 tone

