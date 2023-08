Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Dan Helciug de la Spitalul de Urgență face dezvăluiri despre căsnicia cu Elena și relația cu cei doi copii. Sunt împreună de 18 ani și aflăm de la artist cum l-a cucerit jumătatea lui, care este secretul unei relații durabile și cine cedează primul atunci când există discuții în căsnicie. Dan Helciug mărturisește că se simte ca un frate mai mare în raport cu cei doi copii și spune Luca și Ruxi formează perfect copilul din el. În cadrul interviului, artistul își aduce aminte cel mai greu moment din viața lui, ziua în care i-a luat foc casa părintească, și recunoaște că celebritatea a venit foarte devreme pentru el.

Dan Helciug, secretul căsniciei de 18 ani

De ce Spitalul de Urgență?

Pentru că umorul împletit cu muzică reprezintă cel mai eficient tratament al societății noastre bolnave.

Dan Helciug, despre debutul în muzică: „Am avut prima trupă de cover-uri din România”

Îți mai aduci aminte prima dată cand ai urcat pe scenă?

Da. În anul 1996. Într-un club de pe lângă Facultatea de Teatru unde eram student. Acolo mi-am făcut debutul. Cred că am avut prima trupă de cover-uri, trupă de club, din România, imediat după Revoluție.

„La primul concert am fugit de pe scenă”

Emoțiile, o întâmplare de atunci?

La primul meu concert am fost atât de emoționat încât nu m-am urcat pe scenă. Am fugit (râde). Am avut de atunci aproape 3000 de concerte.

Cum reacționezi când te recunoaște lumea pe stradă?

Zâmbesc. Iubesc oamenii.

A fost o provocare sa-l „dublezi” pe Will Smith, în Alladin?

A fost o mare provocare din toate punctele de vedere, este vorba de Will Smith. De la interpretarea actoricească până la „cântatul” după partiturile originale ale producției americane.

Dan Helciug, în rolul de tată: „Mă simt ca un frate mai mare”

Ce ai de spus despre tăticul Dan? Ești permisiv, sever uneori?

Nici eu nu știu cum sunt. Mă simt ca un frate mai mare pentru micuții mei.

În cine te regăsești mai mult, în Luca sau în Ruxi?

În amândoi. Împreună ei formează perfect copilul din mine.

Cum te-a cucerit soția ta?

M-a cucerit cu un zâmbet …și un dans, pe melodia Hotel California.

Dan Helgiuc, cu umor despre discuțiile cu soția: „Eu cedez. Țin la viața mea”

Dacă se mai întâmplă să vă certați, cine cedeaza primul?

Eu cedez. Din motive de securitate personală. Țin la viața mea.

Soțul Dan spală, face piața, dă cu mopul?

Nu. Piața, câteodată.

Dan Helciug și sora lui, crescuți de tată

