Daniel Buzdugan are doi copii care îl moștenesc în multe privințe, pe Maria, care are 15 ani, și pe Luca, de 13 ani, și o soție, de profesie medic, lângă care a depășit multe momente dificile, pentru că, după cum spune, „faptul că am fost împreună m-a făcut să nu le simt ca pe niște greutăți”.

L-au provocat pe Daniel Buzdugan la o discuție despre viață, sentimente, familie. Am fost surprinsă să aflu că lucrează de la 15 ani, asta că a înțeles greul din familie și nu a vrut să îi împovăreze pe cei dragi cu cheltuielile pe care le avea. Mi-a mărturisit că, dacă ar mai avea posibilitatea să ceară ceva, ar cere timp, pentru că, în definitiv, e tot ce contează. Și poate cel mai important dar pe care îl poți face cuiva. Iată ce mărturisiri face Daniel Buzdugan într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO!

Daniel Buzdugan: „Noi, românii, suntem un neam complicat. Dacă nu ne facem probleme într-o zi parcă nu ne simțim bine”

Ai plecat, de curând, într-o Radio Aventură. Care ar fi întâmplarea aceea trăită în aceste zile care te-a lăsat fără cuvinte?

Pe 18 iulie am avut la Vaslui un ascultător, Ionuț, care a venit special de la Iași să ne vadă și care m-a impresionat teribil. Omul este economist de meserie, are în jur de 30 de ani și de o bucată de vreme cântă alături de alți prieteni IT-iști, economiști, la caval. Ionuț a cântat atât de tămăduitor și de mângâietor, încât m-a făcut să mă gândesc serios să mă apuc de cântat la caval.

Recomandări REPORTAJ. La Cotul Pisicii, în satul românesc de lângă portul bombardat de ruși, localnicii au un mesaj pentru Putin: „Să steie acolo în țara lui!”, „Mi-e frică, am un copil, de ce să mor?”

Cântecul cavalului mi se pare că are o energie așa faină, îți dă sentimentul că ești în mijlocul naturii, că vezi plaiuri frumoase. Vine cumva din istoria noastră de oameni apropiați de natură.

Secretul longevității este eliminarea stresului și a încordării pe care nu ai cum să le eviți, din păcate, în viața de zi cu zi. Noi, românii, suntem un neam complicat, ne complicăm siguri lucrurile în mod inutil. Dacă nu ne facem probleme într-o zi parcă nu ne simțim bine.

Pentru a avea o stare de bine, e nevoie să faci ceva pentru tine: sport, plimbare, mișcare, cântat la caval. Aceste lucruri îți dau o supapă de eliberare.

„La 40 de ani am realizat că sunt mai tânăr, ca la 20 de ani”

Ce au tinerii de astăzi și nu a avut Daniel Buzdugan, că tot cutreieri acum orașele și poți observa asta?

Tinerii de astăzi au prea multe tentații: când ai 5.000 de jucării, nu știi pe care să o alegi și trece timpul, iar timpul este care este cel mai important lucru pe care îl avem. Dacă mâine m-aș face cerșetor, aș cere „timp” , „donați-mi câteva minute din viața voastră”, și aș fi cel bogat om din lume.

„Soția, ca și mine, a vrut să ne bucurăm unul de celălalt, nu să ne sufocăm”

Recomandări Investițiile nu sunt doar pentru bogați: Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, discută miturile, regulile de economisire și cum să devenim investitori inteligenți (P)

Cum era Daniel Buzdugan la 20, 30, 40 de ani? Cu ce trăiri se confrunta?

La 20 de ani eram inconștient, nu știam care e treaba, cu ce se „mănâncă viața”. A fost un șoc când m-am căsătorit la 33 de ani „wow, acum o să fiu omul acela, cu mers la job dimineața, întors acasă”, știi, viața aceea rutinată, dar, din fericire, nu a fost așa. Sunt genul de om care iubește foarte mult spațiul, Iibertatea și am avut norocul să am o meserie care mi-a dat libertate. Iar soția, ca și mine, a vrut să ne bucurăm unul de celălalt, nu să ne sufocăm.

Au existat și lipsuri financiare în viața ta?

Îmi câștig banii de la 15 ani, pentru că ai mei aveau o situație financiară mai dificilă – doar tata lucra, mama a rămas acasă să mă crească, fiind copil născut prematur, la 1,100 kg. Am ales să merg să muncesc, pentru că îmi era rușine să le cer alor mei, știind cât de greu își câștigă banii.

Când ai avut ultima oara o discuție în contradictoriu cu unul dintre copiii tăi și cine a cedat?

Am o relație deschisă cu copii mei: le spun când sunt supărat, ce mă deranjează, le explic cum ar trebui să fie lucrurile din punctul meu de vedere, apoi decizia este la ei, îi las să își învețe propriile lecții.

Recomandări Viermi pe corpul unui bolnav, filmați de un medic la Spitalul Obregia din Capitală. Imagini cu puternic impact emoțional!

Daniel Buzdugan, despre fiica lui: „Am încercat să o pregătim, explicându-i că relațiile nu sunt veșnice”

Ca și personalitate, crezi că au luat mai multe de la tine sau de la mama lor?

Amândoi au luat câte ceva de la fiecare: suntem amândoi haioși, spirituali, așa cum sunt și ei.

Cum le vezi drumul, ți-ar plăcea să studieze în străinătate sau să rămână aici?

În principiu, aș vrea să rămână aici, conform zicalei „Fie pâinea cât de rea, tot mai bună e în țara mea”, dar decizia finală le aparține.

Ai ales pentru ei o școală privată sau regimul de învățământ de stat?

Inițial au început la o școala privată, ca mai apoi să meargă la o școală de stat.

Adolescența și-a intrat în drepturi. Ești pregătit pentru momentul în care Maria o să vină să îți prezinte pe cineva?

Sunt relaxat pe subiect, dar aș prefera să mai copilărească puțin, dar cum o vrea ea. Am încercat să o pregătim, explicându-i că relațiile nu sunt veșnice, că oamenii se mai despart, că fiecare om pe care îl întâlnim lasă o amprentă asupra noastră.

Daniel Buzdugan: „Mi se reproșează că dau lucrurile din casă”

Cum ești ca soț? Ce reproșuri primești?

Sunt genul de om minimalist care preferă spațiul puțin încărcat, aerisit, așa că atunci când rămân acasă singur arunc lucruri vechi sau le dau. Acest lucru mi se reproșează că „dau lucrurile din casă”.

Când apar discuții în cuplu și te superi, cum reacționezi?

Mă retrag, mă urc pe bicicletă și îmi iau timp cu mine.

„Dacă Dumnezeu care este atât de mare poate să ne ierte, putem să iertăm și noi”

Cum a început povestea voastră. Cine a făcut primul pas?

Povestea a început cu un reportofon pe o stradă din Iași; la finalul interviului i-am cerut numărul de telefon ca să avem acoperire juridică. Evident, a fost o glumă, ca sa îi obțin numărul de telefon.

„Am o capacitate mare să sufăr, dar în egală măsură să și iert”

Ce nu i-ai putea ierta niciodată persoanei de lângă tine?

Am o capacitate mare să sufăr, dar în egală măsură să și iert. Rănile sufletești sunt cele mai dureroase, pentru că se pierde încrederea și intervine detașarea. Dar cu timpul uiți. Dacă Dumnezeu care este atât de mare poate să ne ierte, putem să iertăm și noi.

Cea mai recentă surpriză pe care ți-a făcut-o jumătatea ta?

CITEȘTE CONTINUAREA PE Unica.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL UNICA.RO