Soția lui Răzvan Fodor, câștigător al sezonului trei Asia Express, a povestit care este singura persoană cu care ar pleca în această aventură și a precizat care sunt motivele pentru care telespectatorii nu ar trebui să rateze acest ultim sezon filmat în America de Sud.

Irina Fodor, dezvăluiri despre cel mai nou sezon America Express

Irina Fodor a avut de suferit din cauza soarelui puternic de pe tărâmul sud-american la filmările pentru America Express în 2022. Anul acesta, și-a luat mai multe măsuri de protecție. Totuși, spune prezentatoarea emisiunii America Express, arsurile și alergiile au fost cele mai mici probleme, ținând cont de pericolele cu care s-a confruntat. Încă dinainte de începerea filmărilor, producătorii emisiunii America Express au dezvăluit că noul sezon va fi filmat tot în unele din cele mai periculoase zone ale Americii de Sud. Ajunsă acolo, Irina Fodor a mai întâlnit câteva probleme care au făcut-o să își dorească să revină în România mai devreme decât era planificat. În exclusivitate pentru UNICA.ro, prezentatoarea TV face dezvăluiri din culisele emisiunii, spune cu cine ar participa într-un astfel de show dacă ar avea ocazia și vorbește despre câștigurile din televiziune și online.

Urmează să apară pe post America Express. Anul trecut ai suferit câteva arsuri la nivelul mânilor din cauza soarelui foarte puternic. Anul acesta ți-ai luat mai multe măsuri de protecție?

A fost, de fapt, o arsură la care am dezvoltat o reacție alergică grozavă. Aveam inclusiv în cerul gurii iritație, iar teama cea mai mare era să nu se agraveze brusc și să mă sufoc. Și pentru că am tras ditamai spaima, anul acesta am fost de o cumințenie absolută, am folosit factor mare de protecție în fiecare zi, am ascultat sfatul doctorului și mi-am ținut umbrela atunci când soarele era prea arzător și am scăpat cu bine (râde).

Mă rog, am dat peste alte lucruri care m-au pus pe jar anul ăsta, alergiile erau deja ultima problemă.

Se știe că ați filmat în câteva locații ceva mai periculoase. Ți-a fost vreodată teamă că ai putea fi atacată?

Noi am avut o echipă de securitate foarte bine pusă la punct, iar membrii ei aveau grijă să fie tot timpul cu ochii pe noi. E adevărat că, în zonele în care am mers noi, îți prinde bine și un pic de noroc. Se pare că noi am avut, căci ne-am întors cu bine acasă.

Ce a făcut-o pe Irina Fodor să își dorească să se întoarcă acasă

Te-ai confruntat cu vreo situație care să te facă să îți dorești să iei avionul înapoi spre casă?

Cu mai multe (râde). Nici nu știu în ce ordine să le iau. Să fi fost cutremurele? Sau nenumăratele mesaje primite pe telefon din partea autoritătilor locale, cu privire la erupția unui vulcan? Sau alunecările de teren? Drumurile patrulate de gherile, pe care nu aveam voie să ne dăm jos din mașini nici ca să mergem la toaletă? Mda… au fost câteva ocazii.

„Tot timpul a existat ceva care ne-a ținut alerți”

De ce ar trebui să se uite telespectatorii la acest sezon al America Express? Cu ce este diferit față de celelalte?

