Raluca Bădulescu a apărut la Palatul Parlamentului într-o ținută cu care nu a lăsat pe nimeni indiferent. Diva a purtat un sacou, un body seducător, ciorapi plasă și cizme până la genunchi. La gât, vedeta Kanal D a etalat un frumos colier din pietre.

Raluca Bădulescu, geantă de 7.000 de euro

„La an nou, obiceiuri noi. Știți că, de obicei, obișnuiam să am în geantă dulciuri, ciocolată. Iată că acum, cu așa geantă unicat, care se ridică la nivelul miilor de euro, nu puteam să am altceva în ea decât un parfum prețios, de care sunt pur și simplu îndrăgostită”, a mărturisit Raluca Bădulescu, pentru UNICA.ro.

La capitolul accesorii, ea a etalată o geantă Chanel, care costă 7000 de euro. „E ceva rarisim, ediție limitată”, susține vedeta.

Ce parfum a ales vedeta

