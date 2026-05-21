Ce spune Sorin Grindeanu după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul reactoarelor de la Doicești

Declaraţiile lui Grindeanu vin în contextul în care Ilie Bolojan a criticat investiţiile realizate în proiectul reactoarelor modulare de la Doiceşti.

Premierul demis a afirmat că sute de milioane de euro au fost cheltuite pentru achiziţionarea unui teren şi documentaţie, doar pentru a constata că implementarea proiectului ar necesita costuri uriaşe, iar energia produsă ar fi mai scumpă decât preţul pieţei. Grindeanu şi-a exprimat indignarea în cadrul unei conferinţe de presă la Parlament:

„Simţim nevoia să-l avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituţie ale unui guvern demis, un prim-ministru demis, care are, conform Constituţiei, prerogative doar în a administra treburile ţării.

Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care şi-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuţie parteneriate strategice ale României şi proiecte strategice”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu spune că declarațiile premierului interimar pot afecta Nuclearelectrica

Liderul PSD a subliniat că astfel de declaraţii ar putea afecta grav Nuclearelectrica, companie naţională cu rol strategic, dar şi partenerii săi internaţionali.

„Aceste lucruri se văd şi pe bursă, fluctuaţii ale acţiunilor, nu doar a Nuclearelectrica, pe care le-am văzut în aceste zile, ci şi a partenerilor Nuclearelectrica de pe bursele internaţionale. Trebuie să înceteze cu aceste luări de poziţie”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD spune că proiectele strategice trebuie să continue

Grindeanu a reiterat că proiectul de la Doiceşti, care include dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR), este o componentă esenţială a colaborării României cu Statele Unite şi alți parteneri internaţionali.

„În niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coş, aşa, printr-o declaraţie scurtă a unui prim-ministru demis. Aceste proiecte au fost iniţiate de miniştri PNL, iar sumele investite fac parte din strategia naţională şi internaţională a României”, a menţionat el.

Preşedintele PSD a declarat că a discutat cu directorul general al Nuclearelectrica şi cu alţi oficiali implicaţi în proiect, subliniind că „orice declaraţii iresponsabile pot periclita o schemă complexă de finanţare, ce implică parteneri americani şi sud-coreeni”.

„Domnul Bolojan încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu SUA. Nu înţeleg de ce are această poziţie”, a declarat Grindeanu, potrivit News.ro.

Miercuri, Sorin Grindeanu a sesizat CCR cu privire la o ordonanță pentru Programul SAFE dată de Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan. Social-democratul susține că OUG nr. 38/2026 a fost adoptată de guvernul interimar, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, „cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției”.

 2 comentarii
Comentarii (2)
nasty1 21.05.2026, 15:36

Sa spuna Grindeanu de ce s-au tocat pana acum 240 milioane de euro doar pe un teren si niste hartii! Proiectul asta seamana leit cu alta teapa marca PSD, care a fost la vremea ei \"Pilon al parteneriatului strategic cu SUA\": autostrada Bechtel. A luat Bechtel miliarde de euro pe baza unui contract semnat in vremea lui Adrian Nastase, dar nu a construit absolut nimic. Acum, proiectul de la Doicesti pare tot o sifonare de bani, din care halesc sobolanii PSD.

tomitan 21.05.2026, 16:19

Ca să inteleaga tot poporul mioritic purtator de smart phone si conectat la net , bagam un \" google search \" și aflam ca celebrul NuScale nu a construit până acum niciun SMR.ZERO! Bă dar nici măcar un alt tip de reactor ,nu vorbim de SMR uri.Au promis 6 reactoare SMR in Idaho ,ca sa aflam ca in 2023 proiectul a fost oprit din cauza costurilor mari.Au bagat bani multi in publicitate cu un singur scop: sa se faca un pump and dump pe bursa. Totul miroase a Nordis\" made in USA\", adică promisiuni si reactoare pe hartie, exact ca Nordis care vindea apartamente pe hartie, adica niste mazgalituri.Iar conul Sorin știe de ce se agită , doar face parte din gasca de șarlatani Nordis. PS.1.Reactoarele de la Cernavodă au fost construite de catre canadieni nu de americani 2.Franta - 67% din productia electrica este produsa de reactoare nucleare,Rusia 20% , SUA-19%,Canada -15% ,iar China -5%.Deci, cine au experienta mai mare in domeniul nuclear pe sectorul domestic?

