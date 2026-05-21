Ce spune Sorin Grindeanu după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul reactoarelor de la Doicești

Declaraţiile lui Grindeanu vin în contextul în care Ilie Bolojan a criticat investiţiile realizate în proiectul reactoarelor modulare de la Doiceşti.

Premierul demis a afirmat că sute de milioane de euro au fost cheltuite pentru achiziţionarea unui teren şi documentaţie, doar pentru a constata că implementarea proiectului ar necesita costuri uriaşe, iar energia produsă ar fi mai scumpă decât preţul pieţei. Grindeanu şi-a exprimat indignarea în cadrul unei conferinţe de presă la Parlament:

„Simţim nevoia să-l avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituţie ale unui guvern demis, un prim-ministru demis, care are, conform Constituţiei, prerogative doar în a administra treburile ţării.

Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care şi-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuţie parteneriate strategice ale României şi proiecte strategice”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu spune că declarațiile premierului interimar pot afecta Nuclearelectrica

Liderul PSD a subliniat că astfel de declaraţii ar putea afecta grav Nuclearelectrica, companie naţională cu rol strategic, dar şi partenerii săi internaţionali.

„Aceste lucruri se văd şi pe bursă, fluctuaţii ale acţiunilor, nu doar a Nuclearelectrica, pe care le-am văzut în aceste zile, ci şi a partenerilor Nuclearelectrica de pe bursele internaţionale. Trebuie să înceteze cu aceste luări de poziţie”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD spune că proiectele strategice trebuie să continue

Grindeanu a reiterat că proiectul de la Doiceşti, care include dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR), este o componentă esenţială a colaborării României cu Statele Unite şi alți parteneri internaţionali.

„În niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coş, aşa, printr-o declaraţie scurtă a unui prim-ministru demis. Aceste proiecte au fost iniţiate de miniştri PNL, iar sumele investite fac parte din strategia naţională şi internaţională a României”, a menţionat el.

Preşedintele PSD a declarat că a discutat cu directorul general al Nuclearelectrica şi cu alţi oficiali implicaţi în proiect, subliniind că „orice declaraţii iresponsabile pot periclita o schemă complexă de finanţare, ce implică parteneri americani şi sud-coreeni”.

„Domnul Bolojan încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu SUA. Nu înţeleg de ce are această poziţie”, a declarat Grindeanu, potrivit News.ro.

Miercuri, Sorin Grindeanu a sesizat CCR cu privire la o ordonanță pentru Programul SAFE dată de Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan. Social-democratul susține că OUG nr. 38/2026 a fost adoptată de guvernul interimar, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, „cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției”.

