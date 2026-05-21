Cum a ajuns Liliana Ștefan să își schimbe complet viața

Liliana Ștefan spune că alegerea unei noi direcții profesionale a venit într-un moment în care simțea că are nevoie de schimbare și de echilibru. Astăzi, aceasta activează în domeniul psihologiei și psihoterapiei și susține că experiențele personale au avut un rol important în parcursul ei.

„Direcția către domeniul psihologiei și psihoterapiei a venit tot dintr-o nevoie personală. Eram într-o perioadă din viața mea în care nu mă simțeam deloc bine. Nici fizic, nici psiho-emoțional, așa că a trebuit să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să repar. Astfel mi-am început studiile și călătoria către ceea ce am devenit acum: psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și terapeut somatic”, a declarat aceasta pentru Cancan.

Liliana Ștefan a explicat că își dorește să dezvolte în România programe dedicate terapiei somatice și profesioniștilor din sănătatea mintală.

„În acest moment sunt singura profesionistă din România acceptată în Asociația Europeană de Psihoterapie Corporală, un lucru cu care mă mândresc mult. Profesez în cadru clinic folosind principiile minte-corp, unde contează atât povestea din spatele unei traume, dar și ceea ce are corpul de «spus»”, a mai spus aceasta.

Despre presiunea meseriei de psihoterapeut

Fosta parteneră a lui Dan Bittman a vorbit și despre partea dificilă a profesiei sale, explicând că lucrul cu traumele și emoțiile oamenilor poate deveni apăsător.

„Da, poate fi solicitant uneori să fii expus la suferința altora. Când lucrezi cu poveștile, durerile și vulnerabilitățile, ești atins inevitabil ca om. De aceea, formarea ca psihoterapeut este una riguroasă și presupune ani de studiu, practică și supervizare”, a declarat Liliana Ștefan.

Aceasta spune că încearcă să își mențină echilibrul prin organizare și disciplină. „Pentru mine funcționează să am o foarte bună planificare a activităților și a timpului. Nu cred că ideea este să le fac perfect pe toate, ci să fac cât pot eu de bine la momentul respectiv”, a mai spus ea.

„Cutiuța Muzicală”, proiectul inspirat de cei trei băieți

Liliana Ștefan a povestit că proiectul „Cutiuța Muzicală” s-a născut din relația cu primul său fiu, Alex, iar ulterior a devenit un proiect de familie.

„Cutiuța Muzicală este și va fi întotdeauna parte din mine. A apărut dintr-o nevoie personală, aceea de a crea conexiune cu primul meu fiu, Alex. La început el a fost inspirația acestui proiect, apoi și frații lui, Patrick și Marc”, a declarat aceasta.

Fosta parteneră a lui Dan Bittman spune că băieții săi s-au implicat în timp și în dezvoltarea proiectului muzical. „Atât el, cât și Patrick, au contribuit alături de mine și la realizarea conținutului muzical pentru câteva musical-uri pentru copii”, a explicat Liliana Ștefan.

Momentele dificile prin care a trecut ca mamă

Liliana Ștefan a vorbit și despre perioadele tensionate trăite în timpul în care copiii săi erau mici. Aceasta recunoaște că au existat situații în care panica și emoțiile au copleșit-o.

„De nebunii chiar nu îmi aduc aminte. În schimb îmi amintesc când prin parc unul din ei și-a spart capul, sau când altul avea febră mare, pe altul îl durea burtica… Treceam prin toate stările posibile”, a mărturisit ea.

Mai mult, Liliana Ștefan spune că familia rămâne punctul cel mai sensibil din viața sa. „Cea mai puternică, dar și cea mai vulnerabilă m-am simțit și mă simt în tot ceea ce ține de băieții mei”, a spus aceasta.

Ce spune despre evoluția personală și schimbările din societate

Liliana Ștefan consideră că fiecare etapă a vieții a contribuit la formarea sa și spune că nu vede trecerea timpului ca pe o pierdere. „Cred că nu am pierdut nimic esențial, doar am adăugat straturi de cunoaștere și experiență. Nimic din ce sunt azi nu ar fi fost posibil fără cine eram la 20 de ani, apoi la 30, 40, 50”, a declarat aceasta.

Totodată, ea spune că femeile și bărbații se adaptează în mod firesc schimbărilor din societate. „A spune că femeile au pierdut ceva în ziua de azi este o generalizare cu care eu nu rezonez pe deplin. Femeile, ca și bărbații, se adaptează timpurilor pe care le trăiesc”, a mai mărturisit Liliana Ștefan.