Patru din zece români vor alegerile anticipate

Patru din zece români consideră că organizarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research.

Datele arată însă că majoritatea respondenților preferă formarea unui nou Guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament.

Potrivit cercetării, 50,7% dintre participanți sunt de părere că soluția optimă este formarea unui nou Executiv, în timp ce 41,3% cred că România ar trebui să organizeze alegeri parlamentare anticipate. Procentul celor care nu au oferit un răspuns este de 8%.

Conform sondajului, susținătorii formării unui nou Guvern provin în special din rândul votanților PSD, PNL și USR, dar și din categoria persoanelor de peste 60 de ani, a celor cu studii superioare și a locuitorilor din mediul urban. În schimb, alegerile anticipate sunt susținute într-o proporție mai mare decât media de votanții AUR, de bărbați, de persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și de angajații din sectorul privat.

Peste 65% dintre români vor continuarea direcției proeuropene

Sondajul INSCOP relevă și poziționarea românilor față de direcția viitorului Guvern.

65,6% dintre respondenți consideră că viitorul Executiv ar trebui să continue direcția proeuropeană și prooccidentală a României, în timp ce 26,2% sunt de părere că această orientare nu ar trebui continuată. 8,2% nu au răspuns.

Susținerea direcției proeuropene este mai ridicată în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, al celor cu educație superioară și al locuitorilor din București.

Pe de altă parte, votanții AUR și persoanele cu educație primară se declară într-o proporție mai mare împotriva continuării direcției prooccidentale.

Remus Ștefureac: „Nu se conturează o majoritate critică pentru alegeri anticipate”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că datele arată că nu există în acest moment o majoritate clară în favoarea alegerilor anticipate. „În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate, doar 41% fiind de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate”, a declarat acesta.

Potrivit lui Ștefureac, votanții PNL, PSD și USR se opun în mare parte anticipatelor, în timp ce electoratul AUR susține această variantă. Directorul INSCOP a atras atenția și asupra procentului ridicat de români care contestă direcția prooccidentală a țării. „Două treimi dintre români își doresc continuarea direcției proeuropene/prooccidentale, însă un sfert din populație consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai continue actuala direcție”, a explicat acesta.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în perioada 11-14 mai 2026, prin metoda CATI – interviuri telefonice. Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de peste 18 ani.

Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Ce spun românii despre cum ar trebui format următorul guvern. Sondaj Libertatea

Peste 2.000 de români au spus cum ar trebui format următorul guvern al României.

74% (1.594 de voturi) dintre românii care au votat online într-un sondaj Libertatea spun că cea mai potrivită variantă pentru formarea unui nou guvern o reprezintă alegerile anticipate, în timp ce 17% (359 de voturi) se declară în favoarea unui guvern minoritar. Totodată, 5% (108 voturi) dintre ei care au votat sunt de acord cu refacerea coaliției, dar și cu un guvern tehnocrat.

România, în criză politică de peste o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern au început pe 18 mai, iar astăzi, 21 mai, are loc o nouă rundă de discuții. Au fost invitați parlamentarii neafiliați, alături de reprezentanții grupurilor „Uniți pentru România” și „PACE – Întâi România”.

Citește și: Sondaj: PNL devine al doilea partid în preferințe, după moțiunea de cenzură. Cu cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 2 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

MarinPreda 21.05.2026, 13:50

Poate aude si bolojan si nu mai face pe victima ca nu iti sta bine. Cand lumea te vrea plecat este cazul sa o faci. Nu a facut decat sa taie de la amarati si sa creasca taxe pentru amarati. Sunt curios ce taxe s-au pus pe companii ca de crescut taxele la amarati este mai simplu.

Avatar comentarii

nasty1 21.05.2026, 16:32

MarinPreda   •  21.05.2026, 10:50

Poate aude si bolojan si nu mai face pe victima ca nu iti sta bine. Cand lumea te vrea plecat este cazul sa o faci. Nu a facut decat sa taie de la amarati si sa creasca taxe pentru amarati. Sunt curios ce taxe s-au pus pe companii ca de crescut taxele la amarati este mai simplu.

@ MarinPreda. Cand s-au marit taxele toate partidele din guvern au fost de acord - PSD, PNL, USR, UDMR - nu doar Bolojan. Acum, daca tot ati dat jos guvernul, faceti guvern PSD-AUR-SOS-POT, sa vedem ce sunteti in stare!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Știri România 21 mai
Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Știri România 21 mai
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Parteneri
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
Adevarul.ro
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Exclusiv
Stiri Mondene 21 mai
Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Stiri Mondene 21 mai
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Mediafax.ro
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Politică 21 mai
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Politică 21 mai
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Fanatik.ro
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)