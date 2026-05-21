Patru din zece români vor alegerile anticipate

Patru din zece români consideră că organizarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research.

Datele arată însă că majoritatea respondenților preferă formarea unui nou Guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament.

Potrivit cercetării, 50,7% dintre participanți sunt de părere că soluția optimă este formarea unui nou Executiv, în timp ce 41,3% cred că România ar trebui să organizeze alegeri parlamentare anticipate. Procentul celor care nu au oferit un răspuns este de 8%.

Conform sondajului, susținătorii formării unui nou Guvern provin în special din rândul votanților PSD, PNL și USR, dar și din categoria persoanelor de peste 60 de ani, a celor cu studii superioare și a locuitorilor din mediul urban. În schimb, alegerile anticipate sunt susținute într-o proporție mai mare decât media de votanții AUR, de bărbați, de persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și de angajații din sectorul privat.

Peste 65% dintre români vor continuarea direcției proeuropene

Sondajul INSCOP relevă și poziționarea românilor față de direcția viitorului Guvern.

65,6% dintre respondenți consideră că viitorul Executiv ar trebui să continue direcția proeuropeană și prooccidentală a României, în timp ce 26,2% sunt de părere că această orientare nu ar trebui continuată. 8,2% nu au răspuns.

Susținerea direcției proeuropene este mai ridicată în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, al celor cu educație superioară și al locuitorilor din București.

Pe de altă parte, votanții AUR și persoanele cu educație primară se declară într-o proporție mai mare împotriva continuării direcției prooccidentale.

Remus Ștefureac: „Nu se conturează o majoritate critică pentru alegeri anticipate”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că datele arată că nu există în acest moment o majoritate clară în favoarea alegerilor anticipate. „În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate, doar 41% fiind de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate”, a declarat acesta.

Potrivit lui Ștefureac, votanții PNL, PSD și USR se opun în mare parte anticipatelor, în timp ce electoratul AUR susține această variantă. Directorul INSCOP a atras atenția și asupra procentului ridicat de români care contestă direcția prooccidentală a țării. „Două treimi dintre români își doresc continuarea direcției proeuropene/prooccidentale, însă un sfert din populație consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai continue actuala direcție”, a explicat acesta.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în perioada 11-14 mai 2026, prin metoda CATI – interviuri telefonice. Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de peste 18 ani.

Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Ce spun românii despre cum ar trebui format următorul guvern. Sondaj Libertatea

Peste 2.000 de români au spus cum ar trebui format următorul guvern al României.

74% (1.594 de voturi) dintre românii care au votat online într-un sondaj Libertatea spun că cea mai potrivită variantă pentru formarea unui nou guvern o reprezintă alegerile anticipate, în timp ce 17% (359 de voturi) se declară în favoarea unui guvern minoritar. Totodată, 5% (108 voturi) dintre ei care au votat sunt de acord cu refacerea coaliției, dar și cu un guvern tehnocrat.

România, în criză politică de peste o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern au început pe 18 mai, iar astăzi, 21 mai, are loc o nouă rundă de discuții. Au fost invitați parlamentarii neafiliați, alături de reprezentanții grupurilor „Uniți pentru România” și „PACE – Întâi România”.

