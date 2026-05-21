Instanţa a rejudecat doar partea privind individualizarea pedepsei pentru infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, după decizia Înaltei Curţi.

Pedeapsa finală rezultă din contopirea mai multor pedepse: 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, 3 ani de închisoare pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, dintr-un alt dosar. Instanţa a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 7 ani, la care a adăugat un spor de 1 an şi 8 luni, astfel că Mario Iorgulescu are de executat 8 ani şi 8 luni de închisoare. Decizia este definitivă.

Mario Iorgulescu, pedeapsă finală de 8 ani şi 8 luni de închisoare

„Decizia penală nr. 912/A din data de 21.05.2026 – Constată că prin decizia penală nr. 161/RC din data de 04.03.2026 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen.

Menţine toate dispoziţiile deciziei penale 1665/A din data de 18.12.2024, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. 20691/3/2020* şi, pe cale de consecinţă, şi pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului, şi anume 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., şi pedeapsa complementară aplicată de prima instanţă de interzicere a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi i) din C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi i) din C.pen.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., menţine contopirea pedepsei de 7 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de ucidere din culpă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, aplicată prin sentinţa penală nr. 944/20.12.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, şi aplicarea inculpatului a pedepsei celei mai grele, de 7 ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1 an şi 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.p. şi art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), n) şi o) C.pen., menţine aplicarea, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 8 ani şi 8 luni închisoare, şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a conduce vehicule pe drumurile publice, de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti – şi de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri.

Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate – sentinţa penală nr. 132 din data de 10.02.2023, pronunţată în dosarul nr. 20691/3/2020, Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, şi deciziei penale 1665/A din data de 18.12.2024, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. 20691/3/2020*, care nu sunt contrare prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor declarate de parchet şi inculpat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.05.2026. Document: Hotărâre 912/2026 21.05.2026”, se arată în minuta CAB.

Filmul accidentului mortal făcut de Iorgulescu jr în 2019

Pe 7 septembrie 2019, Mario Iorgulescu, care avea atunci 24 de ani, a mers la o petrecere în satul Gulia, de lângă Bucureşti. Aici, povestesc martorii audiaţi de procurori, el a stat la grătar, a băut vin şi a jucat poker. În jurul orei 23.00, a aflat că prietena lui, cu care se certase cu o zi în urmă, se distra într-un club din Herăstrău. A sunat-o, făcându-i reproșuri, iar în jurul orei 3.00, s-a urcat la volanul mașinii primite cadou de la tatăl său, şi a plecat în trombă spre clubul din Herăstrău.

Autoturismul, un Aston Martin de 300.000 de euro, fusese achiziționat în leasing, cu doar o săptămână în urmă. La intrarea în București, pe şoseaua Chitilei, mașina lui Iorgulescu jr a intrat pe contrasens şi a izbit frontal autoturismul condus de Daniel Vicol, care avea tot 24 de ani. Acesta murit pe loc, iar doi copii au rămas orfani de tată. Conform datelor din dosar, în momentul producerii accidentului, bolidul condus de Mario Iorgulescu avea o viteză de 143 km/h, iar „pedala de accelerație era apăsată 100%”.

Fiul președintelui LPF avea o alcoolemie de 1,96 g/l şi, conform rechizitoriului, în mostrele biologice recoltate de la el au fost depistate: „cocaină și metabolit; diclofenac (metaboliți); fentanil”. Potrivit analizelor toxicologice, şi victima Daniel Vicol era sub influenţa cocainei.

După accident, Iorgulescu jr a fost scos din mașină de oamenii care se opriseră, ca să ajute. „Era cooperant, spunea că îl doare burta și întreba repetat dacă a murit cineva”, a declarat, la proces, o martoră, asistentă medicală. „Toți încercau să îl liniştească, iar atunci ne-a rugat să îl sunăm pe tatăl lui și ne-a dat numărul, îl știa pe de rost”. Dus cu Salvarea la Spitalul Elias, tânărul a fost internat cu diagnosticul „traumatism cranio-cerebral minor, politraumatism, traumatism forte abdominal” și a fost operat.

Două săptămâni mai târziu, pe 23 septembrie 2019, de la Spitalul Elias, Mario Iorgulescu a fost transferat de părinții lui la o clinică din Italia.