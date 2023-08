Ramona Olaru se bucură din plin de luna august, în care are vacanță de la matinalul Antenei 1. Liberă și fără obligații, colega lui Răzvan și Dani se răsfață în vacanțe cu prietenele. Este curtată, așa că rămâne de văzut care dintre pretendenți va îndeplini criteriile și va fi alesul.

Ramona Olaru strânge bani ca să își cumpere apartament: „Cred că până la finalul anului se rezolvă”

Cum a fost ziua ta de naștere?

A fost cea mai tare petrecere ever pe care am avut o din toată viața mea de până acum. Am fost la Saint Tropez cu prietenele, ne-am distrat de toți banii.

Până revii pe micul ecran, ce planuri ți-ai făcut pentru luna asta?

Am foarte multe vacanțe, cred că stau acasă maximum 6 zile adunate, în rest sunt plecată. Am fost în Turcia, apoi stau vreo 10 zile în Mykonos, apoi Ibiza și Capri.

La un moment dat ziceai că vrei să îți iei un apartament. Ce s-a mai întâmplat?

Încă se lucrează la lucrul acesta. Lucrurile merg foarte bine. Eu stau momentan cu chirie. Strâng bani să-mi cumpăr apartament, lucrez la lucrul ăsta, sunt pe drumul cel bun. Cred că până la finalul anului se rezolvă. Îmi doresc să fie perfect ca pentru mine.

Ai o siluetă de invidiat. Ne poți împărtăși vreun secret despre asta?

Nu am niciun secret atunci când vine vorba de silueta mea. Și nu fac sport. Nu fac niciun fel de mișcare. Poate faptul că toată copilăria mea am mers mult pe jos pe câmp până la școală și atunci mi s-a format piciorul frumos cum se zice.

Câți km făceai până la școală?

7-8 km dus, 7-8 km întors pe câmp. Veneam de la fermă (n.r unde lucrau părinții ei) în primul sat unde era școala, după aceea m-am dus la liceu. Ferma era în județul Călărași, în mijlocul câmpului, între culturile mari de grâu, porumb și floarea-soarelui. Făceam o oră – o oră jumate până la școală.

Și nu îți era teamă să mergi singură pe câmp?

Nu, probabil de atunci am dezvoltat acest lucru să nu îmi fie teamă niciodată de nimic.

La liceu unde te-ai mutat?

La liceu m-am mutat la Slobozia și am stat în gazdă.

Ramona Olaru: „Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb”

