Bianca Drăgușanu, declarații neașteptate la adresa Danei Budeanu. În vârstă de 40 de ani, Bianca Drăgușanu se laudă că e o femeie împlinită pe toate planurile. Viața ei se află în lumina reflectoarelor încă de când era o adolescentă îndrăgostită, iar fiecare job al său a fost mereu la vedere. Vedeta nu s-a ascuns niciodată de ochii lumii.

Creatoarea de modă Dana Budeanu a vorbit întotdeauna în termeni laudativi despre Bianca Drăgușanu, iar acum a venit rândul blondinei să o complimenteze. Invitată într-o emisiune online, vedeta a vorbit despre designerul de modă și și-a spus părerea despre ea.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor a avut relații cu numeroși bărbați celebri, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste alături de Gabi Bădălău, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu. Invitată în emisiunea online Zig-Zag, moderată de George Tănase, Bianca Drăgușanu a fost supusă unui joc. Blondina a trebuit să aleagă diverse personaje cu care ar petrece o vacanță în Bali. Dintre acestea, Bianca Drăgușanu a ales-o pe Dana Budeanu.

Mă regăsesc în foarte multe lucruri pe care le spune ea. O ador! În afară de faptul că e frumoasă, că e independentă, că e deșteaptă, băi, e deșteaptă rău de tot! E puternică și miserupistă, n-o interesează nimic de gura lumii. Face istorie femeia asta, crede-mă! Mi se pare femeia superbă, maximă în tot. Dacă m-ai pune să aleg între 10 bărbați și Dana Budeanu aș alege Dana Budeanu.

Dana Budeanu este un creator de modă foarte cunoscut și apreciat în România. Se știe că vedeta nu se abține atunci când trebuie să își spună punctul de vedere. Dana Budeanu i-a luat mereu apărarea Biancăi Drăgușanu atunci când vedeta a fost aspru criticată pentru relațiile ei amoroase. Designerul i-a luat întotdeauna apărarea fostei asistente tv.

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre primii pași în lumea reflectoarelor. Vedeta a recunoscut că și-a dorit mereu să fie cunoscută, fiind extrem de mândră chiar și de prima imagine ca model pe care a postat la acea vreme pe Hi5.

,Carcasa era mișto de pe atunci, dar acum am îmbunătățit-o.(…) Cu totul îmbunătățită! Upgrade! Am fost întotdeauna o fată inteligentă și am știut ce să fac ca să fiu bine!

