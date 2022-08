– Când am spus că ești un luptător, m-am referit și la debutul tău în carieră. Erau anii 2000 când ai devenit cunoscut alături de trupa Simplu, dar sunt convinsă că numai… simplu n-a fost. Așadar, cât de dificil a fost drumul tău spre succes?

– Experiența mea cu scena a început în 1994, dar am reușit să mă afirm în 2000, alături de trupa Simplu. Simplu nu înseamnă și ușor. Un drum foarte greu, dar și foarte frumos în același timp. Nu aș schimba nimic dacă aș putea, pentru că așa am ajuns să evoluez pe toate planurile. În trupa Simplu eram dansator, cântăreț, șofer pe microbuzul personal luat în leasing, ca să nu fiu nevoit să mai dau bani și pe transport când mergeam la concerte, dar eram și coregraf, textier, „tour manager“ etc.

Făceam multe lucruri în același timp, pentru că voiam să evoluez. Am învățat în acești ani să fac tot ce ține de showbiz, de la a învăța legea dreptului de autor, pentru a înțelege contractele și pentru a-mi proteja drepturile de autor, până la a compune o piesă de la 0, a face clip, campanii de promovare, turnee etc. Deci, se poate, atât timp cât îți dorești cu adevărat, să reușești în ceea ce îți propui.

– Ai cunoscut cu adevărat ceea ce înseamnă lipsurile, sărăcia, trăitul de pe o zi pe alta?

– Pentru mine, să ajung să n-am bani, să dorm de foame, geanta să îmi fie șifonier, să dorm în frig, toate acestea nu sunt o dramă, pentru că eu am mai fost acolo. Oricând o pot lua de la capăt. Cred că doar așa poți să reușești în viață și să te reinventezi când ai nevoie. Educația dată de părinți în vremuri comuniste plus educația dată de al treilea părinte, anturajul, la care se adaugă autoeducația din showbiz m-au făcut să fiu cine sunt acum.

– Dar invers… A fost vreun moment în care ți s-a urcat celebritatea la cap și în care ai cheltuit banii pe tot felul de lucruri inutile?

– Au fost momente în care celebritatea m-a făcut să îmi pierd mințile, dar nu în ceea ce implică cheltuitul banilor, ci în plinul de sine. O lecție luată la timpul potrivit. Nu pun preț pe lucrurile scumpe sau pe trending. Am 100 de perechi de încălțări sport pe care le-am cumpărat tot pentru că nu am avut în copilărie, iar ăsta este doar un exemplu.

– Care sunt planurile tale pentru viitorul apropiat, atât pe plan personal, cât și profesional?

– Vreau să scot acest album și să plec în turneu prin țară „călare pe motocicletă“, vreau să fac un documentar despre România văzută de mine, vreau să mă apuc să îmi construiesc casa visată, vreau multe. O să vă țin la curent, dar asta înseamnă să mă urmăriți peste tot: TV, YouTube, Instagram, Tik-Tok, radio, pentru că nu sunteți pregătiți pentru ce urmează. Acum, la final, dragii mei posesori de cerebel, vă doresc să nu fiți cuminți, pentru a aduna cât mai multe amintiri. Voi decideți definiția cuvântului cuminte.

