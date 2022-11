– Ce părere ai despre alăptatul în public?

– Sunt de acord cu asta. La urma urmei, toată lumea mănâncă oriunde, oricum. Eu, din păcate, nu alăptez, pentru că nu am avut suficient lapte și a fost ceva mai complicat, dar încurajez toate mămicile să facă treaba asta măcar 6 luni.

Cristina Almășan, mama unei fetițe, susține alăptatul în public

– Spune-mi despre iubitul tău. El cum se simte în rolul de tătic? Cum o percepe pe cea mică?

– El o adoră la fel de tare ca mine. Chiar în ultimele două săptămâni, a stat și el acasă cu noi și am avut, cumva, grijă de ea amândoi, am împărțit toate treburile pe care le aveam de făcut în privința bebelușei. E foarte fericit, mi se pare că i se potrivește, chiar are o intuiție de tătic așa cum rar am mai văzut la alți bărbați. Sunt foarte norocoasă că e așa cum e și că e chiar un tătic desăvârșit.

– Dat fiind că ești mamă de puțin timp, cu somnul cum stai?

– Cu somnul stau bine, pentru că, așa cum ziceam și mai devreme, ne împărțim treburile. Practic, ne trezim de trei ori pe noapte. Fie ne trezim împreună, cineva face lăpticul, cineva îi dă să mănânce, fie facem cu schimbul, eu mă trezesc acum, el următoarea dată și tot așa. Dar e OK, chiar suntem OK. Nu ne deranjează că ne trezim de trei ori pe noapte, cum n-am mai făcut-o până acum.

Recomandări „Nu se mai moare, ca pe vremuri, dacă spui adevărul”. Un funcționar a dezvăluit corupția din sistem și a fost dat afară. Și-a găsit dreptatea după 11 ani

Vezi galeria foto pe Viva.ro.

Ce înseamnă să fii „influencer” pentru Cristina Almășan

– Pentru că acest interviu are loc la VIVA! Influencers Party, voiam să te întreb ce înseamnă „influencer“ pentru tine.

– Aoleu, deci cuvântul ăsta este atât de greu de explicat! Cumva, mi s-a alocat mie, cel puțin, acest cuvânt, fără să-mi doresc neapărat să devin un „influencer“. Eu, pur și simplu, m-am apucat inițial de vlogging pe YouTube pentru că, fiind actriță la bază, voiam să actoricesc și în mediul online. Cumva, mi-a crescut pagina de Instagram într-un mod foarte organic și așa am primit și numele ăsta de „influencer“.

Numele ăsta vine cu o greutate pentru că trebuie, cumva, să ai grijă despre ce vorbești, trebuie să ai grijă ce postezi, pentru că poți influența foarte, foarte ușor comunitatea care te urmărește. Având și un public cuprins între 18 și 35 de ani majoritar, trebuie să fii foarte, foarte atent la ce postezi.

– A existat vreun moment în care să-ți dorești alt drum profesional?

– Mi-ar fi plăcut enorm să fiu cântăreață! Dar timpul nu e pierdut! Poate mâine, poimâine vă treziți cu o piesă de la mine!

– Ce hobby-uri ai, Cristina? Ce-ți place cel mai mult să faci în timpul liber?

Recomandări Cum puteți sprijini păstrarea independenței editoriale și financiare ca jurnalismul de investigatie al Libertății să poată continua și în viitor

– Îmi plac întâlnirile cu prietenii și serile de jocuri pe care le organizăm, dar îmi plac și nopțile în care stau cu iubitul meu și ne uităm la filme. Și totuși, cea mai mare pasiune a mea în momentul ăsta e bebelina, cu care ador să petrec timp.

Sursă foto: Arhivă Personală, Facebook

ARTICOL PRELUAT DE PE VIVA.RO

Urmărește-ne pe Google News