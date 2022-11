Că tot am adus vorba, mi-ar plăcea să ne vorbești mai mult despre copilul Cosmin Seleși. Cum a arătat copilăria ta, cu bune și cu rele? Ce relație aveai atunci cu părinții tăi?

Întotdeauna am avut relații foarte bune cu părinții și familia. Am fost cel mai mic, verișorii și fratele normal că mai râdeau de mine – eram ăla mic, care nu avea voie. Dar am avut o copilărie frumoasă. Mult timp la țară, acolo am crescut mai mult decât la oraș. Așa că am avut șansa să învăț foarte multe lecții și să mă formez pentru viitor.

Cum a fost fiul lui Cosmin Seleși diagnosticat greșit cu autism

Tatăl tău, Ioan Seleși, este tot actor. Presupun că el ți-a insuflat iubirea pentru teatru. Ce sfaturi prețioase ai primit de la el, de viață, dar și pentru carieră? L-ai dezamăgit vreodată?

Cel mai important sfat primit de la el a fost: să respect scena și publicul. Și de aici totul merge ca pe roate, atât timp cât ai acest respect. Prin urmare, nu cred că l-am dezamăgit! (zâmbește)

Actoria e o adevărată „moștenire“ pentru familia ta. Fiul tău, Tudor Nicolae, îți calcă deja pe urme, la fel cum l-ai urmat tu pe tatăl tău. Spuneai că veți apărea toți trei în comedia „Secretul lui Zorillo“. Cum a fost să împărțiți aceeași scenă?

Am împărțit același set, dar în film nu ne-am întâlnit. A fost un moment emoționant, nu vă ascund – trei generații în film. De departe, cel mai emoționat a fost Tudor că a apărut în film. L-am simțit că a fost foarte încântat de experiență. Nu știu dacă l-aș îndruma pe mai departe să meargă pe acest drum, dar vedem ce ne rezervă viața.

„Inițial, am fost foarte speriat”

Povesteai recent că fiul tău, acum în vârstă de 11 ani, a fost diagnosticat greșit cu sindromul Down, atunci când era mic. Cât de speriat ai fost atunci și cum s-a terminat toată povestea?

O să încep prin a clarifica puțin lucrurile: un psiholog mi-a spus că prezintă toate semnele de autism și m-a trimis la psihiatru cu băiatul. Dar, între timp, directoarea grădiniței la care era și psiholoaga mi-au spus că nu se pune problema. Inițial, am fost foarte speriat, clar. Dar m-am bucurat când am realizat că a fost doar o perioadă de răzvrătire a lui Tudor, așa cum au toți cei mici (când nu vor să mănânce, când par mai agresivi), peste care a și trecut treptat.

Cu toate acestea, aș vrea să îi încurajez pe părinți să le ofere copiilor un mediu în care să se deschidă. Tudor merge și acum la psiholog, au o relație foarte bună. În plus, eu am învățat multe lucruri deoarece am ascultat psihologul, am înțeles cum să reacționez în anumite situații, văd altfel momentele când nu știu ce vrea să spună sau de ce se poartă într-un anumit fel.

Actorul și familia lui au avut COVID-19

Vara aceasta te-ai confruntat cu unele probleme, din punct de vedere medical, atunci când ai avut COVID-19. Cum s-a manifestat boala în cazul tău? A ajuns și la soție și copii sau ei au scăpat?

Soția a fost prima, apoi am fost eu și a făcut și Tudor, dar a avut o formă destul de ușoară. Din păcate, soția s-a confruntat cu cele mai neplăcute simptome. Eu m-am simțit rău vreo două zile, dar nu am rămas cu niciun fel de sechele. Am trecut cu brio.

Ce planuri ai pentru restul anului? Ne mai pregătești vreo surpriză?

Vreau să plec în vacanță, la mare, la soare. Eu în fiecare an, iarna, merg la mare. V-am recunoscut deja că sunt disperat cu vacanțele. În rest, sunt aici, pe set, la filmări, de unde am și răspuns la acest interviu. Muncesc alături de o echipă tare faină și vă pregătim un show pe care sunt sigur că-l veți urmări cu atenție și la finalul căruia veți spune că… Batem palma!

