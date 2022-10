Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre banii câștigați din drepturile de autor, după lansarea cărților sale. Irinel Columbeanu a trecut printr-o mulțime de experiențe, de-a lungul timpului, până la 65 de ani. A fost des văzut în compania femeilor frumoase, iar, în trecut, o lua de soție pe Monica Gabor, un model mai mic decât afaceristul cu mai bine de 30 de ani. Au divorțat cu scandal, dar, în timp, au revenit la sentimente mai bune unul față de celălalt. Milionarul și-a pierdut vila de la Izvorani într-un incendiu de proporții în ultima zi a lunii octombrie 2020. De atunci Irinel locuiește cu chirie, iar viața lui s-a schimbat complet.

Relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a fost una extrem de controversată. Cei doi au împreună o fiică, pe Irina, acum în vârstă de 15 ani și jumătate. După divorțul celor doi părinți, Irina a locuit o perioadă cu tatăl ei, iar acum patru ani, ea a plecat în America, să locuiască împreună cu mama ei.

Recent, faceristul scris două cărți în care și-a povestit viața. Ultima a fost lansată la începutul anului și se numește „Apofenia”. Într-un interviu pentru viva.ro, fostul milionar susține că a primit o sumă mică pentru drepturile de autor.

Vi se pare scumpă cartea lansată?

Nu știu. Dar, pentru cei interesați ea este 50 de lei.

Ați primit ceva din drepturi de autor?

Da, am primit. Ceva infim. O sumă mediocră.

Cu Irina când ați vorbit ultima dată?

Acum două zile.

S-a acomodat în America? Vă cere sfaturi?

Da, s-a acomodat încă de la început. De multe ori îmi mai cere și sfaturi. O ajut cât pot. Iar sfaturile, atât cât se pot da…

Care a fost cel mai frumos moment din viața dvs? Dar cel mai greu?

Nu știu să vă răspund. Au fost mai multe momente de acest gen. Și bune și rele, dar mai mult frumoase.

Ați declarat că ați apreciat la Monica faptul că avea note mari… A fost un criteriu în alegerea ei ;i nu a altei fete? Sau așa ați procedat mereu și v-ați luat și după acest aspect, când ați vrut să cuceriți o fată?

În cazul ei, da. Așa a fost. A contat. Recunosc că m-am uitat și la acest aspect, Dar, în general, mie îmi plac fetele deștepte, într-adevăr. Dacă se poate amândouă cu atât mai bine. Și se mai poate.

Cum vă descurcați acum? Nu vă e greu?

Nu. Mă descurc.

Irinel Columbeanu a făcut mărturisiri și despre relația pe care o are în momentul de față cu fosta lui soție, Monica Gabor. Afaceristul a declarat că ei doi comunică numai ce este legat de creșterea fiicei lor. Irinel a menționat și faptul că o vede cu alți ochi pe fosta lui soție, de care a divorțat cu ani în urmă.

Irinel nu și-a mai văzut fiica în realitate de patru ani, mai exact din anul 2018. Singura lor interacțiune pe care o au este cea din mediul online. De asemenea, Irinel a precizat că nu știe când își va revedea fiica.

,Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsură ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală. Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună.

