„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice proeuropene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a precizat Nicușor Dan sâmbătă, 25 aprilie, pe rețelele de socializare.

Drept urmare, la Cotroceni vor veni Ilie Bolojan (premier și președinte PNL), Sorin Grindeanu (președinte PSD), Dominic Fritz (președinte USR) și Kelemen Hunor (președinte UDMR).

Va fi prima ședință la care Nicușor Dan va sta la aceeași masă cu liderii fostei coaliții, care s-a rupt odată cu anunțul lui Ilie Bolojan din 21 aprilie, din cauza crizei provocate de PSD.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică. Este așteptată moțiunea de cenzură

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii

Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan – Ministerul Energiei

Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă fie de PSD, fie de AUR. Rămâne de văzut dacă cele două partide se vor susține reciproc la vot, în funcție de cine depune primul moțiunea.

