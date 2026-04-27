Social-democraţii care au făcut parte din Executivul Bolojan îşi vor prezenta pe rând bilanţul, astfel:

10:30 – Florin Barbu, ministrul Agriculturii – sediul Ministerului Agriculturii

12:00 – Florin Manole, ministrul Muncii – sediul Ministerului Muncii

13:00 – Radu Marinescu, ministrul Justiției – sediul PSD, Șoseaua Kiseleff, nr.10

15:00 – Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor – sediul Ministerului Transporturilor

17:00 – Bogdan Ivan, ministrul Energiei – sediul Ministerului Energiei.

Cel de-al șaselea ministru PSD demisionar, Florin Rogobete de la Sănătate, a făcut același lucru pe 24 aprilie, la Ministerul Sănătății.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan stă astăzi pentru prima dată la aceeași masă cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, după ce PSD și-a retras miniștrii din Guvern.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică. Este așteptată moțiunea de cenzură

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii

Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan – Ministerul Energiei

Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă fie de PSD, fie de AUR. Rămâne de văzut dacă cele două partide se vor susține reciproc la vot, în funcție de cine depune primul moțiunea.

