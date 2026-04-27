Judecătoarea îl acuză pe bărbat că profită de situația ei din dosarul penal pentru a-i limita în mod exagerat contactul cu cei trei minori, în timp ce Marius Radu Chirilă susține că judecătoarea a avut și ar avea încă „un comportament nefiresc”.

În mod normal, procesul civil dintre Ana Maria Chirilă și fostul ei soț n-ar fi de interes public, dacă datele și informațiile din actele dosarului n-ar avea relevanță în procesul penal.

Mai exact, pe parcursul anului 2023, în lunile premergătoare arestării, fostul soț al judecătoarei susține că Ana Maria Chirilă ar fi fost diagnosticată cu o tulburare psihică și că i s-ar fi prescris un tratament pe care nu l-ar fi urmat până la capăt.

Aceste informații pe care Marius Radu Chirilă le aduce în fața judecătorilor ca argumente pentru a avea câștig de cauză în dosarul civil sunt de natură a pune sub semnul întrebării discernământul judecătoarei măcar pentru o parte din faptele reținute de procurori în rechizitoriu.

Trimisă în judecată pentru opt capete de acuzare

Procesul de corupție al Anei Maria Chirilă a început pe 4 aprilie 2025 la Curtea de Apel Suceava, instanța superioară în grad celei la care lucra judecătoarea și locul unde aceasta urma să își exercite influența contra foloaselor necuvenite, însă Înalta Curte a strămutat cauza la Curtea de Apel Iași, unde următorul termen va avea loc pe data de 12 mai 2026.

Reamintim că procurorii Parchetului General au trimis-o în judecată pe judecătoarea Ana Maria Chirilă pe data de 31 ianuarie 2024 pentru opt capete de acuzare.

În anul 2022, judecătoarea Ana Maria Chirilă de la Tribunalul Suceava ar fi intrat într-un anturaj format din interlopi , Mihai Pânzari și Ciprian Cotoară, de la care ar fi luat mită și pe care i-ar fi prevenit cu privire la percheziții înainte ca ele să aibă loc.

Informațiile de la Ana Maria Chirilă ar fi ajuns la Mihai Pânzari, cercetat într-un dosar penal pentru constituire de grup infracțional organizat și lipsire de libertate, prin intermediul lui Ciprian Cotoară, cu care judecătoarea ar fi dezvoltat o relație apropiată.

În 2023, procurorii spun că Ana Maria Chirilă a luat mită de la respectivii inculpați bani ( 30.000 de euro în două tranșe în schimbul exercitării influenței la Curtea de Apel Suceava), bijuterii ( o brățară cu pietre prețioase și cercei ) și folosința gratuită a două autoturisme pe care judecătoarea le-a folosit pentru a merge în vacanțe și la concerte.

Judecătoarea obișnuia să consume droguri alături de interlopi, într-un apartament pe care îl închiriase într-un bloc de pe strada Cireșoaia, municipiul Suceava, unde locuia împreună cu copiii ei. Din actele dosarului rezultă că Ana Maria Chirilă ar fi prizat metafedronă (3-MMC), care are un efect similar cu ecstasyul sau cocaina.

La data faptelor, Ana Maria Chirilă și Marius Radu Chirilă erau despărțiți din anul 2018 și trăiau separat, prima la Suceava, iar al doilea în Cluj-Napoca, separarea celor doi fiind oficializată printr-o convenție de divorț în fața unui notar, pe data de 5 decembrie 2022.

De aici încolo, versiunile pe care Ana Maria Chirilă și Marius Radu Chirilă le prezintă în cererile lor depuse la dosarul civil încep să difere.

Ana Maria Chirilă susține în cererea de ordonanță președințială că, potrivit convenției de divorț, exercitarea autorității părintești cu privire la cei trei minori le revenea în comun, însă „locuința minorilor era stabilită la subsemnata, în favoarea pârâtului a fost stabilit un program de vizită, precum și obligația acestuia de plată a unei pensii alimentare”.

În schimb, Marius Radu Chirilă susține că prin actul de divorț „am convenit ca locuința minorilor să rămână în Cluj-Napoca”, însă fosta lui soție nu a respectat convenția și „a preferat să se mute la Suceava, luând cu ea și pe cei trei copii”.

Judecătoarea: „Nu mi-a permis să comunic cu copiii luni bune”

Odată cu arestarea preventivă a judecătoarei, o instanță civilă a stabilit în mod provizoriu, în cadrul unui proces separat, ca autoritatea părintească asupra minorilor să fie exercitată în mod exclusiv de către Marius Radu Chirilă.

Ana Maria Chirilă susține acum că fostul soț s-a folosit de situația ei juridică din dosarul penal pentru a-i lua copiii:

„Având în vedere situația delicată în care mă aflam , incertitudinea cu privire la perioada în care voi fi arestată, precum și faptul că în lipsa mea pârâtul trebuia să ia mai multe decizii referitoare la bunăstarea copiilor, am achiesat la pretențiile lui din cererea având ca obiect ordonanța președințială, cât și la pretențiile din acțiunea de fond. (…)

, incertitudinea cu privire la perioada în care voi fi arestată, precum și faptul că în lipsa mea pârâtul trebuia să ia mai multe decizii referitoare la bunăstarea copiilor, (…) La data de 25.04.2024, subsemnata am fost plasată sub măsura arestului la domiciliu, aceasta fiind menținută succesiv până la mijlocul lunii decembrie a anului 2024.

Menționez că pe parcursul întregii perioade în care m-am aflat în arest la domiciliu, pârâtul i-a adus pe copii la Suceava doar de două ori, câte o zi, astfel că în decurs de opt luni i-am văzut pe copii doar câteva ore.

După plasarea subsemnatei sub măsura controlului judiciar, pârâtul mi-a permis să îi vizitez doar la Cluj-Napoca, nepermițându-mi niciodată să plec cu ei la Suceava, unde locuiesc cu părinții, sora și verișorul lor.

Atât eu, cât și copiii l-am rugat să ne permită să plecăm la Suceava pentru câteva zile în vacanțele școlare, însă acesta nu a fost de acord (…) acela fiind momentul în care între mine și pârât a izbucnit un conflict. În urma acestuia, pârâtul nu mi-a mai permis să îi vizitez sau să comunic cu ei în nicio modalitate timp de 6 luni”, notează judecătoarea.

Ce program de vizită solicită fiecare

Prin ordonanța președințială, Ana Maria Chirilă solicită următorul program provizoriu de menținere a legăturilor cu copiii ei:

Două weekenduri pe lună, de vineri ora 14:00 până duminică ora 20:00.

Jumătate din timpul vacanțelor de primăvară, vară și iarnă.

Jumătate din timpul principalelor sărbători religioase.

Participarea alături de fostul soț la zilele de naștere ale copiilor.

La telefon sau prin intermediul aplicațiilor, câte 10 minute pe zi.

În schimb, fostul ei soț, Marius Radu Chirilă, a depus o întâmpinare prin care cere ca minorii să ia legătura cu mama lor după următorul program:

Un weekend, de patru ori pe an, de vineri ora 19.00 până duminică ora 20.00.

Telefonic sau online, săptămânal, câte 15 minute în zilele de luni și miercuri, iar sâmbăta 20 de minute, toate seara.

În rest, prin intermediul pozelor sau al înregistrărilor audio-video.

Fostul soț: „Consuma substanțe de mare risc în prezența copiilor”

Fostul soț al judecătoarei prezintă o situație diferită, în cuprinsul unei cereri reconvenționale depuse la dosar, în care arată că a procedat așa deoarece Ana Maria Chirilă ar avea probleme comportamentale grave:

„Spre știința instanței, deși nu aș fi dorit, sunt nevoit în contextul de față să descriu și să dezvălui în primul rând cele observate pe durata vizitelor recente de la locuința minorilor , respectiv reacțiile anormale, nejustificate și puternic exacerbate ale reclamantei, multe dintre ele manifestate în prezența copiilor (idei iraționale, pe alocuri delirice, tăvălitul pe jos, lovitul mobilierului cu pumnii și picioarele, proferarea de injurii și amenințări în locuri publice, urlete, țipete, etc.) și întregul comportament nefiresc și neprovocat prin care aceasta șochează.

Toate aceste conduite au indicat ca actuală și acut problematică absența autocontrolului, precum și persistența tiparelor comportamentale, a adicțiilor și a problemelor speciale cu care reclamanta se confruntă și care, netratate în vreun fel, au progresat și, cel mai probabil, pot explica astfel de ieșiri iraționale. (…)

În al doilea rând, riscurile evidente sunt puternic amplificate de incapacitatea absolută a reclamantei de a conștientiza impactul devastator pe care l-au avut comportamentele sale față de copii și tot ceea ce au trăit la Suceava și de indiferența pe care o manifestă față de echilibrul emoțional al minorilor atunci când solicită readucerea lor în ambianța nocivă și traumatizantă de la Suceava.

Din probele certe, fără de care nu se putea dispune trimiterea în judecată a reclamantei și care, față de standardul probatoriu al prezenței ordonanțe, au valoare probatorie deplină și suficientă (…) rezultă, spre exemplu, că la Suceava, acolo unde reclamanta solicită a i se permite luarea și ducerea minorilor:

Copiii au fost expuși în mod direct și repetat consumului de droguri , care a avut loc chiar în locuința acestora, pe care reclamanta o punea la dispoziție tocmai cu acest scop;

Dependența de droguri o determina pe reclamantă să consume stupefiante de mare risc în prezența copiilor sau în timp ce aceștia se aflau în grija și supravegherea ei.

Pentru satisfacerea adicției, copiii erau lăsați în multe ocazii în grija unor persoane din anturajul reclamantei , împreună cu care aceasta este trimisă în judecată pentru aceleași acuzații;

, împreună cu care aceasta este trimisă în judecată pentru aceleași acuzații; În multe alte situații, copiii erau lăsați singuri peste noapte, iar în alte cazuri dormeau și se aflau în grija unor persoane aflate sub influența drogurilor sau lăsați să își procure singuri mâncarea și să și-o pregătească (…)”, arată Marius Radu Chirilă.

Medicii i-ar fi modificat fișele pentru a nu fi „zburată de la serviciu”

Fostul soț al judecătoarei mai face referire la o serie de diagnostice psihiatrice pe care medicii le-ar fi pus Anei Maria Chirilă în vara și toamna anului 2023 – care se suprapun pe comportamentul infracțional al judecătoarei și pe care Libertatea nu le va reproduce în totalitate – dar care, dacă se dovedesc a fi reale, ar putea duce la exonerarea acesteia de răspunderea penală sau la stabilirea unei modalități alternative de executare a pedepsei.

„În vara anului 2023 (…) reclamanta mi-a comunicat că a fost examinată de un doctor psihiatru din Rădăuți și că suferă de serioase probleme psihiatrice , respectiv de (…) și că această afecțiune poate explică medical comportamentul și acțiunile impulsive ale acesteia.

Totodată, în conversația purtată chiar după ieșirea de la consult, mi-a comunicat că manifestă (…) și că i s-a prescris de îndată tratament antipsihotic, cu un medicament puternic și cu regim special denumit (…) precum și o serie de investigații neurologice la Iași, potrivit protocolului medical.

Am păstrat confidențialitatea problemelor de sănătate psihică la solicitarea insistentă a pârâtei , care mi-a explicat că divulgarea afecțiunilor i-ar afecta activitatea profesională și cariera.

Ba chiar mi-a descris că în scrisoarea medicală s-a fi menționat de către medicul examinator un diagnostic mai puțin sever (…) și că nu s-ar fi întocmit o fișă de internare tocmai pentru a nu fi «zburată de la serviciu», după cum această s-a exprimat.

Ulterior, fosta mea soție mi-a comunicat că ar fi început administrarea tratamentului antipsihotic (…). Cu toate acestea, după trecerea a doar câteva zile, am realizat că nu se conformase indicațiilor terapeutice și că tulburările extreme de dispoziție se manifestau recurent și cu cu intensitate sporită.

Mai mult decât atât, deși în luna august stabilise cu ajutorul meu o programare pentru consult neurologic la o clinică din Cluj-Napoca, în cele din urmă reclamanta a refuzat să se mai prezinte și să mai efectueze orice altă investigație medicală, iar în discuțiile cu mine legate de această tulburare a început să nege realitatea și să pretindă că nu ea ar fi fost cea examinată psihiatric", mai arată Marius Radu Chirilă.

Acuzațiile Parchetului General în dosarul judecătoarei Chirilă

Pe data de 31 ianuarie 2024, procurorii Parchetului General au trimis-o în judecată pe Ana Maria Chirilă pentru folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, luare de mită, punerea la dispoziție a locuinței în vederea consumului de droguri, deținere de droguri și trafic de droguri, pentru aceea că:

„În perioada 11–14 noiembrie 2022 , în baza prerogativelor specifice funcției de judecător pe care o exercita, a luat cunoștință de informații nepublice privind actele de urmărire penală și măsurile dispuse într-un dosar DIICOT– Serviciul teritorial Suceava (dosar aflat la urmărire penală), privind perchezițiile domiciliare ce urmau a fi efectuate (numărul mandatelor de percheziție solicitate de organele de urmărire penală, locațiile pentru care s-au solicitat autorizații, principalele persoane vizate de aceste măsuri).

Inculpata, înainte de punerea în aplicare a mandatelor de percheziție, a pus aceste informații la dispoziția inculpatului (Ciprian Cotoară – n.r.) și, prin intermediul acestuia, la dispoziția inculpatului (Mihai Pînzari – n.r.) . În acest mod, informațiile au ajuns și la alte persoane interesate, urmărind, pe de o parte, obținerea unor foloase necuvenite, pentru alții, din valorificarea informațiilor, iar pe de altă parte, asigurarea unei protecții în fața legii pentru inculpatul (Mihai Pînzari – n.r.) prin ajutorul dat în vederea înlăturării probelor cu privire la care exista posibilitatea identificării și care ar fi fost apte a conduce la acuzarea acestuia.

În perioada aprilie–septembrie 2023, în calitate de judecător de drepturi și libertăți într-un dosar al DIICOT– Serviciul teritorial Suceava, a luat cunoștință de informații nepublice privind actele de urmărire penală efectuate, măsurile de supraveghere tehnică solicitate/autorizate, materialele rezultate din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică.

Aceste informații, în mod direct și, respectiv, prin intermediul altor persoane, inculpata le-a pus la dispoziția a două persoane, între care și inculpatul (Ciprian Cotoară – n.r.) , ajungând astfel și la alte persoane interesate, urmărind în această modalitate, pe de o parte, obținerea de foloase necuvenite pentru altul, iar pe de altă parte, îngreunarea cercetărilor și a tragerii la răspundere penală a unei persoane.

În perioada 2021– 2023, în mod repetat, a primit direct de la inculpatul (Mihai Pînzari – n.r.), precum și de la o altă persoană mai multe foloase necuvenite (bijuterii, folosința gratuită a unor autoturisme, contravaloarea unor sejururi, servicii de pază și protecție ș.a.) în legătură cu măsurile dispuse și hotărârile pronunțate într-un dosar penal ce fusese instrumentat de DIICOT – Serviciul teritorial Suceava și prin care inculpatul (Mihai Pînzari – n.r.) a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și lipsire de libertate în mod ilegal.

În perioada august – octombrie 2023, inculpata a deținut în locuința sa cantități de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, din care a consumat în mod repetat atât singură, cât și împreună cu o altă persoană. În fapt, inculpata a pus la dispoziția unei persoane fizice o sumă de bani, comandându-i achiziționarea de droguri de mare risc, iar ulterior i-a oferit acesteia droguri de mare risc din cele achiziționate urmare a comenzii sale, consumând împreună cu aceasta în locuința sa", arată procurorii de la Parchetul General.

În același dosar, Mihai Pânzari a fost trimis în judecată pentru dare de mită, în timp ce Ciprian Cotoară este acuzat de trafic de influență, deținere și trafic de droguri.

