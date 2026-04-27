Dincolo de lumina reflectoarelor, cariere de succes și comunități impresionante de fani, multe vedete din România și-au dorit un lucru simplu, dar profund: o familie împlinită. Pentru unele dintre ele, acest vis nu a putut deveni realitate pe cale naturală, însă au ales să ofere dragoste și stabilitate unor copii care aveau cea mai mare nevoie de ele. Astfel, adopția a devenit un gest de suflet, dar și o lecție de umanitate.

Aceste povești demonstrează că familia nu este definită doar de legături biologice, ci mai ales de iubire, grijă și responsabilitate. Vedetele care au ales să adopte nu doar că și-au împlinit propriul vis, dar au schimbat radical viețile unor copii care aveau nevoie de o șansă reală.

Paula Seling a adoptat-o pe Elena

Artista este mama unei fetițe pe nume Elena, în vârstă de 10 ani. Deși este o persoană publică, Paula Seling a ales să-și protejeze viața personală și să nu își expună copilul în fața publicului. Abia în 2022 a vorbit deschis despre acest aspect, explicând că a dorit să îi ofere fetiței o copilărie normală, departe de presiunea celebrității.

„Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații”, a declarat Paula Seling cu ceva timp în urmă, pentru viva.ro.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, o familie extinsă prin iubire

Cei doi aveau deja doi copii biologici, Sofia și Kadri, când au decis, în 2017, să adopte o fetiță pe care au numit-o India Roxana. Deși au fost mereu discreți, Dana Nălbaru a vorbit despre motivația din spatele deciziei, subliniind dorința de a schimba destinul unui copil.

„Eu am trecut prin tot felul de greutăţi de-a lungul vieţii, dar pe lângă asta, viaţa mi-a dat înapoi extraordinar de multe. Şi atunci am simţit că vreau să dau cuiva, la modul real, ceva înapoi. Aşa a apărut ideea adopţiei, pentru că atunci când adopţi un copil, schimbi real viaţa lui. E clar că Roxana ar fi avut o cu totul altă viaţă dacă noi nu am fi adoptat-o. Am vorbit cu Dragoş, care a rezonat la această idee. Când am încheiat procesul de adopţie, puteam aştepta să ni se genereze un copil, dar noi am ales să ne ducem la lista copiilor greu adoptabili şi să găsim o fetiţă pe care nu o vrea nimeni. Nu suntem singurii oameni. Sunt o grămadă de oameni care fac lucruri mult mai frumoase decât noi”.

Teo Trandafir, o legătură specială cu Maia

Prezentatoarea TV are o relație extrem de apropiată cu fiica sa, Maia, pe care a adoptat-o la scurt timp după naștere. Cele două sunt foarte unite, iar Maia găsește mereu sprijin și înțelegere în mama sa, ceea ce demonstrează că legătura dintre ele este una profundă și autentică. Maia Trandafir are acum 21 de ani.

„Este atât de familiar pentru mine termenul. Copilul meu, în ciuda faptului că noi suntem împreună de când s-a născut ea, se numește în fața lumii un copil adoptat. Nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân gravidă. (…) Am eu niște ai mei pe care îi știe toată lumea, dar e mai bine să nu-i numesc. Niște îngeri la vedere. Unul dintre ei a venit și mi-a zis că are în față o doamnă care este însărcinată în 8 luni jumătate și ceva s-a declanșat… Zic, deci de asta trebuie să îmi fac casă aici. Deci de asta toate astea… Au urmat niște cercetări, pentru că a trebuit să demonstrez că pot să țin copilul, să-l cresc și că pot să-l susțin, că am un comportament, o conduită. Mi-am dat seama că acesta e copilul. Cum a zis și ea «Din cer eu te-am ales»”, a spus Teo Trandafir, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Elena Cârstea a adoptat două fete

Artista a adoptat două fetițe, Sanda și Adriana, la finalul anilor 90. Ulterior, în 2006, s-a mutat în Statele Unite alături de familie. Astăzi, fiicele sale urmează o carieră militară, fiind dovada că dragostea și stabilitatea pot schimba complet destinul unui copil. Invitată recent într-un podcast, Elena Cârstea a abordat un subiect intens dezbătut în trecut: decizia de a nu deveni mamă biologică. Artista a explicat că această alegere nu a fost una întâmplătoare, ci influențată de motive medicale.

„Câtă lume m-a blamat că am adoptat copiii. Colegi care au venit să-mi spună «Dar ce ți-a trebuit ție?». Mă, dar ce te freacă pe tine grija ce fac eu cu viața mea? Dacă eu vreau să adopt 100 de copii, care-i problema ta, până la urmă? Fă și tu! Sau fă altceva, construiește case pentru oameni dacă nu-ți plac copiii! Fă altceva! Dar de ce trebuie să mă judeci tu pe mine că eu n-am putut avea copii? Repet! Am RH-ul negativ. Eu nu vreau să aduc pe lume un copil care iese strâmb sau nu e cum trebuie, da? Și cu asta punct. I-am luat gata făcuți. Am sărit procesul etapei. Ok?”, a explicat ea în podcastul Mihaelei Tatu.

„Sanda a ales să intre în Garda Naţională, unde poate fi solicitată să salveze americanii, în caz de situaţii de urgenţă, precum cutremure sau uragane… Cea mică va merge tot pe urmele Sandei. Vrea şi ea să fie în Garda Naţională, ceea ce m-a surprins. Nu mă amestec, le las pe ele să decidă ce vor să facă în viaţă”.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu au adoptat un băiețel

În 2014, cuplul a adoptat un băiețel pe nume Toma. Povestea este cu atât mai impresionantă cu cât artistul a convins mama biologică să nu renunțe la sarcină. Ulterior, cei doi au devenit părinții copilului, oferindu-i un cămin plin de iubire.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie, a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui… Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze, şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: ‘Nu-l avortează, îl vrem noi!. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.

Oana Sârbu a adoptat un băiețel

În 2009, artista a adoptat un băiețel de doar câteva luni, pe nume Alexandru. Chiar dacă viața personală a trecut prin schimbări, Oana Sârbu a rămas dedicată rolului de mamă. Astăzi, fiul ei urmează cursurile unui liceu de muzică, semn că i-a moștenit pasiunea artistică.

„Desigur, mami e o artistă pentru el, un exemplu și din punctul ăsta de vedere. Dar nu vreau să incomodez dezvoltarea personalității lui. (…) Și el ia premii, trofee. Și el ia medalii, la schi, de exemplu. Și mami ia medalii și premii. Și avem un perete unde le etalăm pe toate… Mami nu e cu nimic mai presus ca el decât prin experiențele acumulate. Și încerc să fiu o mamă-prietenă”, a spus Oana Sârbu.

Daciana Sârbu și Victor Ponta, un nou început pentru Maria

Cei doi au decis să adopte o fetiță pe nume Maria, care avea cinci ani la momentul respectiv și provenea dintr-un centru de plasament. Integrarea ei în familie a fost un nou început, oferindu-i șansa la o copilărie echilibrată și plină de afecțiune.

„În primul rând pentru că în momentul în care am decis să facem asta, am zis că facem întâi pentru un suflet. Noi aveam copil. Nu eram în situația în care ne doream un bebeluș. Era pentru noi, pentru sufletul nostru. Voiam să facem bine, cumva.

Avea 5 ani, avea și o problemă de sănătate și o are în continuare. A mai avut o familie care a încercat adopția și a renunțat. Foarte complicat. Nu m-a înțeles nimeni. Eu am văzut-o prima oară și am zis să rămân pe drumul ăsta, nu să mai văd alți copii și apoi să mă gândesc că nu le-am oferit această șansă acelora. Am zis nu, dacă am spus ea, atunci așa va rămâne.

E un proces înainte, atunci când se află dacă ești familia aptă pentru adopție, care a durat doi ani. În momentul în care optezi pentru lista copiilor greu adoptabili, lucrurile merg mai simplu. Întâlnirea se face imediat, urmează procesul, cu un număr de întâlniri”, a povestit Daciana Sârbu.

