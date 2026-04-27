Recent, Vica Blochina a vorbit despre Bianca Drăgușanu și a declarat că aceasta din urmă cu ar fi o persoană de încredere.

„Sunt oameni cu care e mișto să ieși, doar pentru a se uita lumea la tine. Spre exemplu, Bianca Drăgușanu. Nu poate să fie prietenă bună niciodată. Te vinde oricând. Nu te bârfește sau ceva, nu în sensul ăsta, dar te lasă baltă, când nu te aștepți. Eu cu Bianca suntem prietene de conjunctură. Nu am putut să fiu prietenă foarte bună cu ea niciodată. Nu (n.r. a fost dezamăgită). Experiență. Fiecare face cum crede”, a declarat Vica Blochina, în cadrul unui podcast.

Ce relație are Vica Blochina cu fiul ei, Edan

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, pentru Xtra Night Show,Vica Blochina a mărturisit ce fel de relație are cu Edan, fiul ei, care s-a mutat de ceva timp la tatăl lui.

„Suntem foarte buni prieteni, are parte de tot sprijinul meu, mereu îmi zice că sunt cea mai deșteaptă mamă din lume, prin orice trece am maturitatea necesară și sunt foarte deschisă, le zic cum e mai bine, dau sfaturile foarte mișto”, a povestit vedeta.

Bianca Drăgușanu spune că este un om echilibrat

Bianca Drăgușanu se declară un om echilibrat și împlinit, atât pe plan personal, cât și profesional. Recent, ea a vorbit deschis despre sănătate, familie și un nou proiect surprinzător: cursuri dedicate creșterii și regenerării părului, domeniu în care spune că a investit ani de studiu.

„Pentru că am un copil frumos și mama e sănătoasă și alături de noi de când s-a născut Sofia, sunt foarte bine, sunt un om echilibrat. Ele două contează cel mai mult pentru mine în viața asta!”, a mărturisit vedeta pentru Click.







