„Vorbim, într-adevăr, de o probabilitate ca la începutul lunii mai să contăm pe o vreme mai rece decât în mod obișnuit, în special în zona Moldovei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia”, a spus șefa ANM, Elena Mateescu.

Elena Mateescu, șefa ANM: Temperaturile scad până la 10 grade

Temperaturile maxime în unele zone vor fi de 10 grade Celsius, după ce în weekendul care s-a încheiat au fost maxime de până la 26 de grade.

„Maximele, așa cum arată informațiile la acest moment, vor fi cuprinse între 10 până la 15 grade Celsius, mai cald în Banat, cu 17-18 grade Celsius, și o probabilitate de a înregistra și precipitații la nivel punctiform”, a mai precizat Elena Mateescu.

Până marți însă, vremea va rămâne plăcută, cu temperaturi între 9 și 20 de grade.

„De la mijlocul săptămânii, contăm pe o scădere a regimului de temperaturi. În jumătatea sudică ne apropiem de valorile specifice datei din calendar, în timp ce în nord vom înregistra cele mai coborâte valori, maxime de 10-12 grade cel mult”, a conchis Elena Mateescu.

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă milioanelor de români prilejul unui weekend prelungit, întrucât sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, angajații vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru un miniconcendiu.

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni

De asemenea, sunt așteptate precipitații izolate, conform prognozei meteo ANM emise vineri pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna aceasta, apoi temperaturile vor mai crește și se vor apropia de cele specifice datei din calendar, se arată în prognoza meteo pentru perioada 27 aprilie – 24 mai 2026, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Abia de săptămâna viitoare, temperatura aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

În același timp, fenomenul climatic El Niño ar putea reveni încă din luna mai, potrivit unui nou raport, iar efectele sale ar putea aduce temperaturi peste medie în aproape toate regiunile lumii, inclusiv în Europa.

