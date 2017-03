Cântăreața de muzică populară Ileana Ciuculete a murit în această seară. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de prietenii artistei. Cântăreața, care ar fi împlinit 60 de ani în luna septembrie, suferea de o boală incurabilă.

Teodor Isaru (Electrecord) ne-a declarat în exclusivitate că artista a încetat din viață la spital. ”Da, a murit. Am aflat dimineață că este bolnavă și că era în ultima fază.”

Potrivit apropiaților, artista a ajuns astăzi la spital, unde medicii au diagnosticat-o cu o răceală. Ileana Ciuculete a mers acasă unde ar fi murit după câteva ore.

Copiii și-au acuzat mama de abandon

În ultimii ani, artista a ajuns la spital de mai multe ori din cauza problemelor de familie. Mugurel și Cristi Sfetcu, fiii Ilenei Ciuculete, și-au acuzat mama de abandon. Cântăreața a susținut mereu că aceștia mint, că afirmațiile făcute de ei sunt neadevărate, susținând că este o „mamă îndurerată”. Mai mult, cântăreața susține că ei sunt manipulați și că, au case în care locuiesc, dar pe care vor să le vândă.

”Atunci când minți nu este bine. Eu sunt o mamă îndurerată. Băieții mei scumpi și dragi au făcut niște afirmații neadevărate. Au o vârstă la care ar trebui să se însoare. Mi-aș fi dorit să se însoare, să am și eu nepoți. Le-am tot spus să se însoare. Sunt convinsă, ca mamă, că din sufletul meu au ieșit, tot ce au ei le au din mâinile mele. Voi dovedi că tot ce au, au de la mine, cu acte în regulă. Copiii mei au fost manipulați de cineva, pentru că ei au fost crescuți de la cinci zile de părinții mei. Eu am muncit ca toată familia mea să aibă ce să mănânce, ce să îmbrace. Cât au stat la școala de lângă casa mea, veneau la mine și mâncau. I-am purtat cu mine în concerte, pe unul l-au luat în Serbia, pe celălalt în Bulgaria. Am o meserie, am fost plecată după bani. Mama mea,fratele, bunicii nu sunt străini, de ce au spus că au trăit prin străini? Școala de la Kisselef era cu seminternat. Mî aiguram că au ce să mănânce. Făceau și meditații cu doamnă de la etaj, din blocul meu. Cornel l-a crescut pe Cristi. Dacă eu îl certam pe Corel, Cristi începea să plângă”, povestea artista.

Valeriu Sfetcu, fostul soţ al Ilenei Ciuculete: „Copiii au dreptate în tot ce spun despre ea”

Valeriu Sfetcu, bărbatul cu care cântăreaţa Ileana Ciuculete a fost căsătorită 12 ani şi a făcut 2 copii, intervine în conflictul dintre artistă şi băieţii lor.

„Am cunoscut-o pe Ileana în 1970, era un copil tânăr, care a pornit pe drumul artistic împreună cu mine. În 1973 ne-am căsătorit şi am divorţat după 12 ani. La început, căsnicia noastră a fost frumoasă, cu dragoste la mijloc. Cu timpul am început să mă împiedic de multe ori de o persoană de culoare în apartamentul nostru, dar nu numai acesta a fost motivul divorţului. Îl chema Amar, cred că era arab şi eram deranjat de prezenţa acestuia în viaţa soţiei mele. Nu m-am prezentat însă la acţiunea de divorţ, pentru că a fost aranjat dinainte, un divorţ manipulat. Susţin tot ce am spus copiii despre ea. Ar fi fost frumos ca Ileana să nu fi intrat în acest scandal, pentru că nu îi face cinste. Nici mie, nici ei”, a povestea Valeriu Sfetcu.

SOŢUL ILENEI CIUCULETE, DEVASTAT! A aflat în direct CUM A MURIT TATĂL LUI!

În urmă cu trei ani, Cornel Galeş, partenerul de viaţă al cântăreţei de muzică populară Ileana Ciuculete, a aflat în directla un post de televiziune despre condiţiile în care a murit tatăl său, Nicolae, care a fost dus la un azil de bătrâni de fratele său, Marian. O infirmieră, care nu şi-a dezvăluit numele, a intrat în direct şi a povestit cum l-a îngrijit pe tatăl lui Cornel Galeş.

La dezvăluirile incredibile făcute de infirmieră, Cornel Galeş şi Ileana Ciuculete au fost devastaţi şi au avut lacrimi în ochi. ”Mă interesează situaţia unui om care trebuia să moară în casa lui, nu acolo. Nu vreau să aibă nimeni în veci parte de aşa ceva”, a spus soţul Ilenei Ciuculete.

