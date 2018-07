Ceea ce este util de semnalat inca din start este faptul ca retrovirusurile sunt incapabile sa se reproduca in afara celulelor cu ADN. Si chiar daca prezinta numeroase asemanari ce fac referire la atat la evolutiei cat si la simptomele clinice si beneficiaza si de aceeasi prezentare la microscop, ele se deosebesc prin greutatea moleculara a proteinelor si ordinea genelor.

Mai mult decat atat, rezultatul infectarii cu HIV presupune distrugerea sistemului imunitar, iar din motiv toate persoanele serpozitive sunt predispuse la infectii si alte complicatii.

NU toate persooanele infectate cu virusul HIV manifesta si SIDA

Aceasta afectiune apare in cazul persoanelor infectate cu HIV si predispune organismul uman la o expunere crescuta catre infectii sau catre anumite forme de cancer.

Cu toate acestea, o infectare cu HIV duce dupa o perioada lunga de incubare, de ani, chiar zeci de ani, la declansarea bolii SIDA.

Pacientii seropozitivi sunt cu 50% mai expusi riscului de a face infarct

Conform unor studii ale cercetatorilor americani (sursa Agerpres), pacientii infectati cu virusul

HIV prezinta o frecventa sporita a aparitiei crizelor cardiace. Din cercetarile amanuntite a rezultat faptul ca frecventa media a infractelor suferite de catre persoanele seropzotive a fost mult mai ridicata decat cei care nu erau infectati. Conform sursei mentionatem cercetarile au avut unparcurs de 6 ani si au tinut cont de mai multe elemente care favorizau evolutia bolii.

Virusul NU se transmite prin aer, alimente sau insecte

Un alt aspect important de retinut face referire la faptul ca transmiterea virusului prin lacrimi, pe cale bucala si prin transpiratiie, este exclusa deoarece concentratia de HIV nu este destul de mare pentru a cauza infectarea.

Acelasi lucru este valabil si pentru transmiterea pe calea aerului prin aerul expirat. In plus, tantarii, mustele sau alte insecte nu transmit HIV.

Atentie! Simptomele bolii se pot confunda usor cu cele ale altor afectiuni

Este foarte important ca o persoana suspecta de infectarea cu virusul HIV sa urmareasca schimbarile prin care trece organismul. Pot aparea o serie de simptome care pot fi usor confundate cu cele ale altor boli. Acestea pot fi:

dureri de cap

stari de moleseala

diaree

multiple transpiratii

iritatii la nivelul pielii

Tocmai de aceea, in cazul in care o persoana acuza constant aceste simptome si mai ales, suspecteaza o astfel de infectie, poate efectua rapid in intimitatea casei un autotest HIV, dar ulterior este imperios necesar sa se prezinte in cabinetul medicului specialist.

Testul HIV se poate face la doua-trei saptamani din momentul in care a existat risc de infectare