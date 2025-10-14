Sursă foto: Shutterstock.com

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a transmis un Mmeoriu către Camera Deputaților referitor la adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii RCA Legea nr. 132/2017 (PL-x nr. 216/2024) în forma transmisă de Senat, cu respingerea oricăror amendamente suplimentare care ar putea fi propuse la nivelul Camerei Deputaților față de versiunea PL-x nr. 216/2024 adoptată de către Senat.

Au fost semnalate problemele legale și constituționale ridicate de amendamentele promovate de asigurători în fața decidenților și riscurile grave pentru păgubiți, asigurați, transportatori și pentru bugetul de stat.

PL-x nr. 216/2024 este justificat de necesitatea transpunerii în dreptul național a Directivei nr. 2118/20211 (“Directiva”), astfel că, așa cum în mod corect a apreciat Senatul, nu se impune adoptarea unor amendamente care nu au nicio legătură cu Directiva și nici a unor amendamente care aduc sau sunt susceptibile să aducă schimbări majore în mecanismului asigurărilor și despăgubirilor în domeniul RCA.

COTAR solicită, în baza înaltelor competențe și prerogative ce vă sunt recunoscute și având în vedere calitatea de Cameră decizională cu privire la PL-x nr. 216/2024, să se mențină Proiectul de lege nr. PL-x nr. 216/2024 în forma adoptată de Senat, cu respectarea scopului urmărit de acest Proiect, și să votați respingerea oricăror amendamente suplimentare care ar putea fi propuse la nivelul Camerei Deputaților față de versiunea PL-x nr. 216/2024 adoptată de către Senat.

Proiectul de lege are în vedere transpunerea Directivei nr. 2021/2118/CE din 24.11.2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE din 16.09.2009, cu excepția art. 1 pct. 8 și 18, și a unor hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în scopul armonizării legislației naționale cu cea europeană, fiind un demers necesar, în condițiile în care România este un stat membru al Uniunii Europene și trebuie să respecte ansamblul actelor juridice emise de UE și care alcătuiesc, împreună, aquis-ul comunitar.

În acest scop, Senatul, în calitate de Primă cameră sesizată, a adoptat în data de 25 martie 2024 PL-x nr. 216/2024 (L1/2024), într-o formă care este în concordanță cu normele europene amintite și are în vedere schimbările preconizate, prevăzute expres la punctul 2.3. al Expunerii de motive.

COTAR susțin, prin Memoriul transmis Camerei Deputaților, adoptarea Proiectului de lege în forma transmisă de Senat, cu respingerea oricăror amendamente la nivelul Camerei Deputaților, subsecvente adoptării PL-x nr. 216/2024 de către Senat, amendamente care în mod vădit ar exceda scopului legitim amintit și ar fi nocive pentru piața de asigurări RCA din România.

Subliniem că orice modificări aduse legislației din domeniul asigurărilor obligatorii RCA trebuie să țină cont în principal de specificul pieței de asigurări din România și să fie întemeiate pe analize obiective și de oportunitate, întocmite cu aportul tuturor asociațiilor legal constituite și actorilor care sunt reprezentativi pentru domeniile de activitate vizate de modificările propuse.

Cu toate acestea, anumite companii de asigurări exercită mari presiuni asupra autorităților și decidenților pentru a include în PL-x nr. 216/2024 anumite modificări care au fost propuse și respinse în anul 2024, care nu au fost incluse în forma adoptată de către Senat.

În acest sens, reiterăm că amendamentele de natura celor respinse în anul 2024 și vehiculate și 2025 prin diverse canale de asigurători și afiliații acestora sunt susceptibile a genera o stare gravă de pericol pentru stabilitatea pieței de asigurări din România, întrucât înlătură sau restrâng în mod excesiv drepturile consumatorilor de asigurări și garanțiile menite să le asigure valorificarea, prin prevederi care:

– sunt contrare dispozițiilor constituționale cuprinse la art. 61, art. 69 și art. 75 din Constituția României, care consacră un principiu fundamental privind activitatea de legiferare, respectiv principiul bicameralismului;

– sunt contrare art. 44, art. 45, art. 135 și art. 136 din Constituția României și respectiv Convenției Europene a Drepturilor Omului din perspectiva dreptului de proprietate privată al consumatorilor și persoanelor prejudiciate, precum și dreptului la desfășurarea unei activități economice în mod liber;

– sunt contrare art. 16 și art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;

– încalcă prevederile legislației naționale și internaționale în materia concurenței (Art. 4 din Legea Concurenței nr. 21/1996 și art. 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene), riscând să conducă la inițierea unei proceduri de infringement împotriva Statului Român în baza art. 258 din TFUE;

– încalcă prevederile Codului Civil și ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, referitoare la regimul juridic și competențele societăților de asigurare, care sunt limitate la activitățile specifice domeniului de asigurare/reasigurare, neputând fi extinse pentru a include prerogative de stabilire a unor prețuri de referință aplicabile altor domenii de activitate;

– încalcă principiul reparării integrale a prejudiciului, consacrat atât la nivel european, cât și național, obligând persoanele păgubite fie să suporte o CO-PLATĂ, pentru repararea unui prejudiciu produs din culpa unei terțe persoane;

– contravin jurisprudenței constante a Curții Constituționale și practicii judiciare a instanțelor din România, conform cărora stabilirea cuantumului despăgubirilor prin raportare la propria valoare a orei de manoperă a unităților reparatoare corespunde principiului libertăţii economice şi al liberei circulaţii a serviciilor.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Memoriul transmis de COTAR Camerei Deputaților.

Biroul de Presă COTAR

