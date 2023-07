CONTEXT Context.ro: O investigație care arată cât de veche este rețeaua electrică din spitalele de stat și cum au ajuns să ardă de vii zeci de pacienți CONTEXT , . Ultimul update Marți, 25 iulie 2023, 13:13

În ultimii ani, zeci de români au ars în spitale publice în urma unor incendii care în unele cazuri au plecat de la instalațiile electrice. Am investigat luni de zile fenomenul și am descoperit că aproape jumătate din spitalele de stat din România au secții de terapie intensivă cu instalații mai vechi de 20 de ani. Publicăm o bază de date la care are acces orice român. Statul, prin Ministerul Sănătății condus de Alexandru Rafila, a vrut să ascundă informațiile. L-am învins pe cale legală, în sălile de judecată. Așa că acum vă putem spune cum arată infrastructura electrică din spitalele de stat în care vă tratați.