Vedeta face parte acum din echipa show-ului „Furnicuțele”, prezentat de Denise Rifai, acolo unde îl are coleg și pe Oase, fost câștigător la „Asia Express” și „Power Couple România”.

Într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, Radu Ciucă a vorbit despre mutarea lui de la PRO TV la Antena 1.

„Propunerea a venit complet neașteptat. Sincer, de nicăieri. Nu mă așteptam absolut deloc. Am primit un mesaj de la Emilia Vlad într-o sâmbătă prin martie. Ne-am văzut. Eu și Emilia ne știam dinainte, mai ales că și ea fusese, la un moment dat, prin PRO TV. Aveam o relație de amiciție. Ne-am văzut la cafea și a început să-mi povestească despre proiect. La început nici măcar nu știam exact în ce direcție merge discuția, nu știam clar ce urmează să-mi propună. Când a venit însă propunerea concretă, am fost sincer surprins.

Eu mă gândeam că, dacă are nevoie de mine, e posibil să fie în zona de producție, pentru că aceasta este baza mea: editare, producție, montaj… Am terminat și regie film, așa că mintea mea mergea natural în direcția aceasta, nicidecum spre o poziție de TV, în prim-plan. Evident că m-am bucurat foarte tare. Ce m-a făcut să spun da? În primul rând mi-a plăcut foarte mult proiectul. Mi-a plăcut energia oamenilor de acolo. Mi-a plăcut dinamica. Și, într-un fel, mă aflu într-o zonă familiară, pentru că fac ceva apropiat de ce făceam și alături de Cătălin Măruță, doar că aici rolul meu este ceva mai prezent și mai vizibil”, a spus Radu Ciucă pentru sursa citată.

În același interviu, vedeta TV a dezvăluit și de când se știe cu Denise Rifai.

„Cu Denise Rifai am avut un contact înainte să ne cunoaștem efectiv. La un moment dat, cu ceva ani în urmă, i-am dat un mesaj legat de podcast, pentru că mi-aș fi dorit să vină la noi, la «Acasă la Măruță». Apoi ne-am întâlnit întâmplător în oraș, am schimbat câteva vorbe și atât.

Ne-am cunoscut cu adevărat în ziua castingului și mi s-a părut că am avut o chimie extraordinară încă de la început. Sincer, nu mă așteptam, dar a fost wow. A fost genul acela de întâlnire în care simți că parcă îl știi pe omul din fața ta de foarte mult timp. A fost o energie foarte bună și m-a ajutat enorm. Faptul că am simțit chimia aceasta între noi m-a făcut și pe mine să mă deschid, să mă relaxez și să pot fi natural.

Cred că a contat și pentru ea, pentru că am simțit și din partea ei aceeași deschidere. Iar, pentru mine, acest lucru a fost foarte important, pentru că, deși poate nu pare, sunt un tip destul de introvertit și nu mă deschid chiar din prima”, a mai afirmat Radu Ciucă.

