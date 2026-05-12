Ultima Ordonanță de Urgență dată de Guvernul Bolojan a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului

Proiectul de Ordonanță necesita aviz actualizat din partea Consiliului Legislativ

Potrivit sesizării, ordonanţa, publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, contravine articolului 110 alin. (4) din Constituţie, care limitează competenţele unui Guvern demis la acte necesare administrării treburilor publice. În plus, modificările substanţiale aduse proiectului de ordonanţă în şedinţa de Guvern din 4 mai 2026 – inclusiv adăugarea a 12 articole noi – ar fi impus solicitarea unui aviz actualizat din partea Consiliului Legislativ.

Avocatul Poporului subliniază că solicitarea avizului legislativ a fost făcută abia pe 5 mai 2026, după adoptarea ordonanţei în şedinţa de guvern. „Lipsa solicitării avizului Consiliului Legislativ cu privire la configuraţia finală a actului normativ reprezintă, în sine, un viciu procedural esenţial”, se arată în sesizarea citată de News.ro.

Un Guvern demis nu poate emite ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă

Conform articolului 37 alin. (3) din Codul Administrativ, un Guvern demis nu poate emite ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege. Avocatul Poporului consideră că efectele juridice ale moţiunii de cenzură restrâng prerogativele unui astfel de guvern la administrarea treburilor curente, excluzând legiferarea. Totuşi, ordonanţa a fost transmisă Parlamentului şi publicată în Monitorul Oficial, finalizând astfel un proces normativ de delegare legislativă, reglementat de articolul 115 din Constituţie.

Aviz negativ al Consiliului Legislativ

În avizul negativ emis pe 5 mai 2026, Consiliul Legislativ a evidenţiat că proiectul ordonanţei include 12 articole noi, cu modificări şi completări asupra mai multor acte normative. „Se constată faptul că, în forma actuală a proiectului, au mai fost adăugate doisprezece noi articole”, se precizează în document. Avocatul Poporului argumentează că aceste modificări substanţiale ar fi trebuit să impună un nou aviz înainte de adoptarea ordonanţei.

Concluzia sesizării este că emiterea ordonanţei de urgenţă de către un Guvern demis a încălcat atât prevederile constituţionale, cât şi normele procedurale fundamentale, ridicând semne de întrebare asupra legalităţii programului SAFE.

