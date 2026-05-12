Cât primești după cinci ani de muncă în Germania

Conform legislației germane, dreptul la pensie pentru limită de vârstă se dobândește după cel puțin cinci ani de contribuții plătite, cunoscuți sub numele de „Wartezeit” sau 60 de luni de asigurare.

Totuși, acest prag minim nu garantează o pensie substanțială. Sumele rezultate din contribuțiile pentru o perioadă atât de scurtă sunt, de regulă, modeste.

Cum se calculează pensia

Sistemul german de pensii funcționează pe baza acumulării de puncte de pensie. Într-un an de muncă, un angajat care câștigă salariul mediu din Germania primește aproximativ un punct de pensie. Cei care câștigă mai puțin acumulează proporțional mai puține puncte. Valoarea unui punct de pensie este, la ora actuală, de aproximativ 40,79 euro brut pe lună.

Astfel, pentru cinci ani de muncă:

5 puncte × 40,79 euro = aproximativ 204 euro brut/lună

După deducerea contribuțiilor sociale, suma netă ajunge la circa 180 de euro pe lună.

Există pensie minimă în Germania?

Germania nu oferă un sistem de pensie minimă clasică. Dacă veniturile unui angajat au fost reduse pe parcursul carierei, și pensia sa va fi scăzută. Pentru cei cu venituri foarte mici, există totuși un sistem de asistență socială pentru vârstnici, dar aceasta nu este o pensie contributivă, ci o formă de ajutor social.

Vor crește pensiile în viitor?

Din iulie 2026, pensiile germane vor fi ajustate cu o creștere de aproximativ 4,2%, ceea ce va ridica valoarea unui punct de pensie la aproximativ 42 de euro. În acest context, un angajat cu cinci ani de muncă în Germania ar putea primi în jur de 210 euro brut pe lună.

Excepții pentru lucrătorii prin companii străine

Pentru cei care lucrează în Germania prin intermediul unor companii străine, cum ar fi firmele sârbești, și dețin un certificat A1, contribuțiile sociale sunt plătite în țara de origine. Acest lucru înseamnă că acești muncitori nu acumulează puncte de pensie în Germania și, prin urmare, nu vor beneficia de pensie germană, decât dacă au lucrat direct pentru un angajator german și au plătit contribuțiile aferente.

Cine beneficiază de pensii germane

Un număr semnificativ de persoane din Balcani primesc pensii din Germania, chiar dacă locuiesc în țările lor:

Serbia: aproximativ 85.000 de beneficiari

Bosnia și Herțegovina: aproximativ 40.000

Croația: aproximativ 37.000

Suma medie a acestor pensii este de aproximativ 900 de euro, însă acest nivel este valabil mai ales pentru cei care au lucrat mulți ani în Germania și au avut salarii mai mari. Pentru cei care au acumulat doar câțiva ani de muncă, pensia este de obicei un supliment modest la cea din țara de origine.

Românii, unul dintre cele mai mari grupuri de muncitori străini din Germania

Potrivit datelor oficiale, între 900.000 și 950.000 de cetățeni români trăiesc și muncesc în Germania în 2026, ceea ce face ca diaspora românească să fie una dintre cele mai mari comunități străine din această țară.

Această creștere a fost constantă în ultimii ani, în special după 2010, când mulți români au migrat pentru a lucra în sectoare precum construcțiile, industria, serviciile și îngrijirea persoanelor vârstnice.