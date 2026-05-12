Informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate online prin hub MAI

Ministerul Afacerilor Interne continuă reforma sistemului și modernizarea serviciilor publice prin dezvoltarea platformei digitale HUB MAI (https://hub.mai.gov.ro/), care oferă cetățenilor acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale.

„Prin serviciile disponibile online, posesorii de permis de conducere pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și pot verifica punctele de penalizare acumulate, direct din contul personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, a transmis MAI într-un comunicat.

Serviciul ajută la informarea șoferului cu privire la propria lui situație rutieră. „Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului: accesul simplu la propria situație rutieră. În același timp, reduce presiunea asupra ghișeelor, scurtează timpul de obținere a informațiilor și transformă relația dintre cetățean și administrație într-una mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă”, potrivit sursei citate.

Pașii necesari pentru verificarea online a punctelor de penalizare

Potrivit legislației rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulației. Acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Pentru verificarea punctelor de penalizare, pașii sunt următorii:

Accesați platforma HUB MAI;

Autentificați-vă în contul personal;

Intrați în secțiunea „Șoferi și vehicule”;

Selectați „Istoric sancțiuni rutiere”;

Transmiteți solicitarea online;

Consultați informațiile privind permisul de conducere și punctele acumulate.

„Istoricul sancțiunilor rutiere reflectă abaterile active la regimul circulației pe drumurile publice, aflate în evidențele permiselor de conducere reținute și ale sancțiunilor aplicate conducătorilor auto, în condițiile prevăzute de O.M.A.I. nr. 141/2014”, mai precizează MAI.

