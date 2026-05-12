Președintele polonez Karol Nawrocki a evidențiat importanța acestor formate diplomatice ca platforme esențiale prin care țările de pe Flancul Estic își pot prezenta poziția comună de apărare împotriva Rusiei, subliniind că statele aliate au trecut de la simpla diagnoză a pericolelor la oferirea unor răspunsuri concrete și tot mai ferme.

„Există o mare oportunitate de colaborare economică"

Președintele Nicușor Dan a subliniat potențialul parteneriatului strategic dintre cele două state, declarând că există o mare oportunitate de colaborare economică ce poate fi valorificată în urma discuțiilor purtate cu omologul său polonez.

Summitul Formatului București 9 – „Delivering More for Transatlantic Security”

Palatul Cotroceni devine miercuri, 13 mai, centrul diplomației de securitate prin găzduirea celui de-al 11-lea Summit B9, un eveniment co-prezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki.

Reuniunea, la care participă lideri din statele nordice, SUA și Ucraina, vizează consolidarea Flancului Estic și a securității transatlantice, confirmând rolul strategic al României în regiune. Lucrările summitului se vor încheia cu adoptarea unei Declarații Comune și o conferință de presă susținută de co-președinții formatului alături de Secretarul General al NATO.

