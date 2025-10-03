Prima vacanță pentru elevii români este în octombrie. Data la care se încheie primul modul din anul școlar 2025-2026

Când iau elevii vacanță

Primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie 2025, iar de sâmbătă, 25 octombrie, toți elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă.

Elevii se vor bucura de o săptămână liberă, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Cursurile se vor relua luni, 3 noiembrie 2025, odată cu debutul celui de-al doilea modul de studiu.

Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri, structurate în cinci module de studiu.

Structura anului școlar 2025-2026 – Foto: Facebook/Ministerul Educației

Structura anului școlar 2025-2026

Noul an școlar a început pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, fiind organizat în cinci module de cursuri, alternate de cinci vacanțe:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025 – vacanța de toamnă

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 – vacanța de iarnă (cea mai lungă, 18 zile libere)

9 februarie – 1 martie 2026 – vacanța de schi / vacanța mobilă (la decizia inspectoratelor școlare)

4 aprilie – 14 aprilie 2026 – vacanța de Paște / primăvară

20 iunie – 6 septembrie 2026 – vacanța de vară

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, timp de câte cinci zile consecutive, care vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE