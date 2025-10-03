Prima vacanță pentru elevii români este în octombrie. Data la care se încheie primul modul din anul școlar 2025-2026

Cuprins:
Când iau elevii vacanță
Primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie 2025, iar de sâmbătă, 25 octombrie, toți elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă.
Elevii se vor bucura de o săptămână liberă, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.
Cursurile se vor relua luni, 3 noiembrie 2025, odată cu debutul celui de-al doilea modul de studiu.
Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri, structurate în cinci module de studiu.
Structura anului școlar 2025-2026
Noul an școlar a început pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, fiind organizat în cinci module de cursuri, alternate de cinci vacanțe:
- 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 – vacanța de toamnă
- 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 – vacanța de iarnă (cea mai lungă, 18 zile libere)
- 9 februarie – 1 martie 2026 – vacanța de schi / vacanța mobilă (la decizia inspectoratelor școlare)
- 4 aprilie – 14 aprilie 2026 – vacanța de Paște / primăvară
- 20 iunie – 6 septembrie 2026 – vacanța de vară
Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, timp de câte cinci zile consecutive, care vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.