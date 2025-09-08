Structura anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 începe la data de 8 septembrie 2025, se încheie la data de 19 iunie 2026 și are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2025-2026 încep la data de 8 septembrie 2025.

Câte module sunt în anul şcolar 2025/2026

Structura anului școlar 2025-2026 este organizată în continuare pe module și intervale de cursuri, asemenea anului școlar anterior.

Anul de curs 2025-2026 va avea 5 module, separate de 5 vacanțe. Cursurile se vor încheia pe data de 19 iunie 2026, atunci când va începe oficial vacanța de vară.

Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2024-2025 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri în anul școlar 2025-2026

Modul I

  • de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2026;

Modulul II

  • de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2026;

Modulul III

  • 8 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
Modulul IV

  • de luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

Modulul V

  • de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

Vacanțe în anul școlar 2024 – 2025

Vacanța de toamnă

  • 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă

  • sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026

Vacanța de schi/vacanța mobilă

  • o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Vacanța de Paște

  • sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară

  • sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2025-2026

În structura anului școlar 2025-2026, programul național „Școala altfel” și programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul programelor.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.

Când vor avea loc Evaluarea Națională și Bacalaureatul în 2026

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la evaluarea națională;
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 – Matematica – probă scrisă;
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;
  • 2 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00-18.00);
  • 3 – 4 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 5 iulie – 8 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Calendar Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a);
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
  • 16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Probele de competențe

Candidații se pot înscrie la prima sesiune de examen între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

  • 8 – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 10 – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 11 – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 15 – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie – iulie

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);
  • 8 – 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 – 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie – august

  • 14 – 21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;
  • 3 – 4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
  • 4 – 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
  • 5 – 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale – proba D; 10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;
  • 6 – 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;
  • 10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);
  • 19 – 20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20 – 21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Zile libere și sărbători legale în 2026

Zile libere 2026 – pe lângă vacanțele aprobate de minister în structura anului școlar, elevii și profesorii vor mai beneficia de zile libere în plus în timpul sărbătorilor legale.

  • 1, 2 ianuarie – Anul Nou
  • 6, 7 ianuarie – Boboteaza și Sfântul Ioan
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
  • 10, 12, 13 aprilie – Vinerea Mare și Paștele
  • 1 mai – Ziua Muncii
  • 31 mai – Rusaliile
  • 1 iunie – Ziua Copilului (coincide cu a doua zi de Rusalii)

