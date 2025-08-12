Proba la matematică este susținută de absolvenții de la profilul real din filiera teoretică, profilurile din filieră tehnologică, profilul militar și cel pedagogic – specializarea învățători sau educatori – din filiera vocațională.

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu (peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați – din promoţiile anterioare), care vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Dintre aceștia, peste 5.000 de candidați (în total) vor susține și probele de evaluare a competențelor, a mai transmis ministerul.

Lucrările vor fi corectate digital

Prima probă a sesiunii de toamnă a avut loc luni, 11 august, la Limba și Literatura Română. Pe 12 august, elevii susțin examenele la materiile obligatorii ale profilului, matemtică respectiv istorie.

O zi mai târziu, pe data de 13 august, elevii vor da proba scrisă la disciplina la alegere a profilului, iar joi, 14 august, are loc examenul scris la limba maternă.

Începând cu sesiunea de vara din acest an a examenului de Bacalaureat, lucrările absolvenților de liceu sunt corectate digitalizat.

Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, până la ora 12. În aceeași zi, în intervalul 14.00 – 18.00 pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare.

Acestea se depun la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de e-mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte. Între 19 – 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar marți, pe 26 august, se afișează online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale.

Care este nota minimă de promovare

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Introducerea de materiale interzise în sălile de examen (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul/comunicare) atrage după sine eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale/dispozitive au fost sau nu au fost utilizate.

