Ce subiecte au picat

UPDATE ora 13:07 Subiectele de la limba română la sesiunea de toamnă de la BAC 2024, profil uman, au fost postate în mediul online, transmite edupedu.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Lucrările vor fi corectate digitalizat

Prima probă scrisă are loc luni, 11 august, la Limba și literatura română. Urmează examenele la probele obligatorii ale profilului, matematică și istorie. Acestea vor fi susținute în data de 12 august. O zi mai târziu, miercuri, 13 august, elevii dau proba scrisă la disciplina la alegere, iar joi, 14 august, susțin examen la limba maternă. Lucrările vor fi corectate digitalizat.

Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, până la ora 12. În aceeași zi, în intervalul 14.00 – 18.00 pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare. Acestea se depun la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de e-mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte. Între 19 – 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar marți, pe 26 august, se afișează online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Care este nota minimă de promovare

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Introducerea de materiale interzise în sălile de examen (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul/comunicare) atrage după sine eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale/dispozitive au fost sau nu au fost utilizate.

Peste 30.000 de absolvenți susțin examenul

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu (peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați – din promoţiile anterioare), care vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate. Dintre aceștia, peste 5.000 de candidați (în total) vor susține și probele de evaluare a competențelor, a mai transmis ministerul.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE