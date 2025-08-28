Motivele celebrităților variază: de la dorința de a-și păstra autenticitatea și expresivitatea, până la temeri legate de sănătate sau de impactul asupra carierei.

Barbra Streisand și Kate Winslet

Barbra Streisand a povestit că, de-a lungul carierei, i s-a sugerat de nenumărate ori să își facă rinoplastie. Totuși, artista a refuzat, temându-se că o astfel de intervenție i-ar putea afecta vocea inconfundabilă. „Nu e de ajuns talentul meu? O operație m-ar durea și ar fi scumpă”, a scris ea în memoriile sale, subliniind că nu și-a dorit niciodată să-și schimbe înfățișarea.

Pe aceeași linie, actrița Kate Winslet a declarat în repetate rânduri că nu va apela niciodată la chirurgia estetică. Ea consideră că acest lucru contravine principiilor cu care a fost crescută și ar putea afecta chiar meseria de actriță.

„Nu vreau să îmi îngheț expresiile feței. Sunt actriță, am nevoie de ele”, a spus Kate Winslet, accentuând ideea că naturalețea e parte din arta interpretării.

Meryl Streep, Jodie Foster și Emma Thompson

Meryl Streep, considerată una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile, a mărturisit că nu a apelat niciodată la intervenții estetice. Ea susține că operațiile pot fi chiar un obstacol pentru un actor, pentru că alterează expresivitatea și „pun un văl” între artist și public.

Jodie Foster este de aceeași părere. Vedeta spune că preferă să fie judecată pentru trăsăturile sale naturale decât să fie recunoscută pentru un „nas operat prost”. În opinia ei, autenticitatea cântărește mai mult decât încercarea de a ascunde imperfecțiuni.

Emma Thompson, la rândul ei, a criticat fenomenul operațiilor estetice, considerându-l „nenormal” și chiar periculos pentru tinerele generații. Ea atrage atenția că promovarea excesivă a acestui tip de intervenții creează o cultură toxică a „superperfecțiunii”.

Julia Roberts, Halle Berry și Drew Barrymore

Julia Roberts a recunoscut că nu a făcut niciodată vreo operație estetică, chiar dacă știe că acest lucru i-ar putea afecta cariera pe termen lung. Pentru ea, frumusețea stă în expresiile feței și în autenticitatea emoțiilor.

„Fața ta spune o poveste. Și nu ar trebui să fie despre drumul până la cabinetul medicului estetician”, a explicat actrița.

Halle Berry a mărturisit că s-a confruntat deseori cu presiunea de a recurge la bisturiu, dar a preferat să se accepte așa cum este. Ea spune că frumusețea vine din interior, iar bătrânețea este un proces firesc, inevitabil.

Drew Barrymore, cunoscută pentru personalitatea sa nonconformistă, a explicat că se ferește de orice proceduri, fiind conștientă de tendința sa de a dezvolta dependențe. „Dacă aș începe, m-aș opri cu greu”, a spus ea cu umor.

Pink și Sarah Paulson

Chiar și cântăreața Pink a intrat în această listă de vedete care au refuzat bisturiul. Deși recunoaște că își observă semnele îmbătrânirii, artista a explicat că preferă să rămână autentică. Într-un mesaj devenit viral, ea a scris: „Mă gândesc uneori la asta, dar apoi mă uit la oameni și văd cum fețele lor nu mai transmit emoții. Nu pot să accept asta. Eu voi îmbătrâni pe cale naturală”.

Actrița Sarah Paulson a spus deschis că operațiile estetice îi provoacă panică și, cel mai probabil, nu va apela niciodată la ele. Deși recunoaște că nu judecă pe nimeni care alege această cale, pentru ea, riscurile sunt mult prea mari.

„În inima mea, simt foarte puternic că nu o să fac niciodată. Dar am și panică doar la gândul că aș putea să îmi stric fața și să îmi periclitez cariera”, a spus ea.

Sarah Paulson subliniază că în meseria de actor, expresivitatea este esențială. Orice schimbare ireversibilă ar putea să-i afecteze capacitatea de a transmite emoții, mai ales că își dorește să joace și la vârsta de 80 de ani. „Dacă aș greși ceva la 40 de ani, ar fi o problemă uriașă pe viitor”, a explicat ea.