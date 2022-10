„Acesta este ceva ce mi-am dorit de mult timp. Voi fi mamă”, a spus câștigătoarea de Oscar, în vârstă de 48 de ani. „Și nu doar de unul, ci de doi”, a mai adăugat Hilary Swank.

Swank a fost logodită cu consilierul financiar Ruben Torres în 2016, înainte de a-l cunoaște pe Philip Schneider, cel care îi este în prezent soț. Swank și producătorul s-au căsătorit în august 2018, după doi ani de relație, potrivit pagesix.com.

