„Mă bucur că am reușit să oferim un final fericit mai multor cupluri și să aducem aproape oameni care, deși aveau sentimente, le era frică să le împărtășească. Pentru mine și echipă, acest rol a fost mai mult decât o provocare, a fost un traseu muzical și un drum plin de momente amuzante, tensionate și uneori poate grele. Am râs și am plâns atunci când citeam cele aproape 2000 de povești de dragoste. Ne-au copleșit diverse stări, de la melancolie, la bucurie, iar uneori am fost uimiți de ce povești de dragoste au avut parte anumite persoane. Vrem să vă mulțumim că ați fost atât de răbdători și v-ați implicat în această campanie, care poate v-a scos din zona de confort și v-a făcut să îmi dezvăluiți cele mai triste amintiri' a scris Adda, pe contul ei de Instagram.

ADDA a lansat la începutul anului campania „CUPIDONadda' și a copus piese special pentru fanii ei, după poveștile lor. Astfel că, artista s-a transformat în Cupidon pentru toți fanii ei care iubesc sau care… suferă din dragoste.

