Adevărul despre căsnicia Nicoletei Luciu cu Zsolt Csergo: „Ne înțelegem minunat și nu avem probleme în cuplu”. În decembrie s-a zvonit că ar divorța

Nicoleta Luciu a dezvăluit că ea și soțul au o relație foarte bună, că se înțeleg foarte bine. A dezmințit zvonurile despre un posibil divorț. „Copiii sunt bine! Mi-au schimbat mult viața, dar chiar și așa pot să îți zic că sunt suficienți câți avem. Nu îmi mai doresc altul. Am și 42 de ani. Este ok așa cum sunt! Nu mă consider o mamă eroină că am patru copii. Sunt femei care au și câte 10 copii. Acele persoane sunt mame eroine, nu eu.

Ne creștem copiii așa cum credem, eu și Zsolt, că este mai bine și mai frumos. Soțul este și el bine, sănătos, ne este bine așa cum suntem. Ne înțelegem minunat și nu avem probleme în cuplu. Nu știu ce ai auzit tu… Nu știu ce probleme… Eu pot să îți zic că lucrurile între noi doi sunt foarte bune”, a explicat Nicoleta Luciu pentru Click.

În același interviu, ea a vorbit despre revenirea ei permanentă pe micul ecran. În această perioadă va apărea la câteva emisiuni la Antena 1, a fost deja la „iUmor”, va fi și la „Prețul cel bun”.

„Am filmat trei emisiuni pentru Antena 1. Nu m-am mutat în București. Stau tot în Miercurea Ciuc. Am făcut naveta când veneam să filmez. Îmi doresc să revin în televiziune, dar momentan sunt toate locurile ocupate.

Vreau un proiect în care să am o emisiune o dată pe săptămână. Nu mai mult! Nu îmi doresc să fie în fiecare zi, pentru că nu pot. O dată pe săptămână este suficient! Pe mine mă mulțumește. Acum, eu una, aștept oferte, sunt deschisă la propuneri!”, a declarat Nicoleta Luciu.

