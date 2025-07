Mesajul sincer și plin de sensibilitate a fost publicat de Adina Alberts în dimineața zilei de marți, 9 iulie, și reflectă viziunea curată și directă a copiilor asupra lucrurilor cu adevărat importante în viață – timpul petrecut împreună cu părinții.

Discuția pe care a avut-o Adina Alberts cu Briana, fetița ei

Iată postarea integrală făcută de Adina Alberts pe rețelele de socializare: 💛 „Mami, când o să fiu mare, o să fac o lege prin care mamele nu au voie să lucreze în timpul vacanței copiilor.” 🩵 Iată replica pe care copilul meu mi-a servit-o în această dimineață, în timp ce mă pregăteam ca să plec la birou. Atât de simplu. Atât de sincer.

Așa văd copiii lumea: prin lentila iubirii și a prezenței părintelui drag. Nu vor cadouri scumpe. Nu vor locuri extravagante. Vor timp cu noi. Fără laptop, fără telefon, fără „Hai că termin imediat!””.

Postarea a atras sute de aprecieri și comentarii în doar câteva ore, mulți părinți exprimându-și emoția și empatia față de această realitate pe care, adesea, o ignorăm în goana zilnică după performanță și responsabilități.

„Din păcate, problemele financiare ne mănâncă timpul cu copii ! Ar fi excelență legea minim 30 zile cu copilul pentru sănătatea lui emoțională, dar la ce vremuri vin…mă îndoiesc de o normalitate”, a comentat cineva.

„Din păcate, majoritatea nu putem pune pauză, pentru că angajatorul nu se poate lipsi în aceeași perioada de toate angajatele mame”, a scris altcineva pe Facebook-ul vedetei.

Adina Alberts a reușit, prin această scurtă relatare, să reamintească tuturor de nevoia profundă a copiilor de a fi văzuți, ascultați și iubiți în mod activ, prin prezență autentică, nu doar prin cuvinte sau gesturi materiale.

Adina Alberts, căsătorită de 13 ani cu Viorel Cataramă

Adina Alberts și Viorel Cataramă au aniversat 13 ani de căsnicie, iar cu această ocazie, medicul estetician a publicat pe contul de socializare un mesaj emoționant și câteva imagini din ziua nunții lor, spre surprinderea internauților care nu știau cum a arătat rochia de mireasă a vedetei.

„Astăzi sărbătorim 13 ani de căsătorie . Ani în care am mers alături, am crescut, am râs, am învățat și ne-am fost sprijin unul altuia.

Au fost momente ușoare și momente grele, dar mereu am găsit drumul bun înapoi spre respect reciproc și susținere necondiționată.

Nu e o poveste perfectă – e povestea noastră, cu tot ce are ea mai real, mai frumos și mai adevărat. La mulți ani nouă!”, a scris Adina Alberts pe contul de socializare.

Adina Alberts a fost plecată de acasă

În vârstă de 69 de ani, Viorel Cataramă, politician și om de afaceri, este căsătorit de 13 ani cu Adina Alberts, cunoscutul medic estetician. Cei doi au împreună o fetiță, în vârstă de 9 ani. Afaceristul a format un cuplu cu fotomodelul Adela Surugiu, iar împreună au un băiat, în vârstă de 24 de ani. De asemenea, Viorel Cataramă mai are două fete din prima căsătorie.

În 2023, medicul estetician a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu Covid-19, voia să să dovedească că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc.

Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică.

Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.