Alessia, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, și-a făcut prima operație estetică. Mama ei a susținut-o

Alessia Năstase, fiica cea mare a Amaliei și a legendarului Ilie Năstase, a decis să își facă implanturi mamare la doar 22 de ani, iar întreaga experiență a împărtășit-o cu peste 10.000 de urmăritori pe rețelele sociale.

Ce spune Alessia Năstase despre operația estetică

Tânăra a documentat pas cu pas procesul, de la consultație, ziua operației, până la momentul în care a văzut pentru prima oară rezultatul. Emoțiile au fost evidente în videoclipurile postate, iar Alessia a mulțumit echipei medicale cu voce tremurândă pentru sprijinul acordat.

„Sunt multe chestii pe care nu le faci pentru că tu ai fost învățată altfel de altă lume și când ajungi la doctor și vezi că de fapt nu e așa, chiar îți poate schimba viața. Eu inițial, când am auzit ce-am auzit, mă abțineam, ziceam că poate nu e pentru mine, poate nu trebuie să fac, și nu are nicio treabă. Adică acum pot să zic că efectiv mi s-a schimbat viața și modul în care trăiesc pentru că mă simt bine eu cu mine”, mai spune Alessia Năstase în videoclip.

Amalia Năstase, mama ei, a fost una dintre primele persoane care a reacționat la postare, exprimându-și iubirea și susținerea necondiționată. „Te iubesc”, i-a scris Amalia, iar într-un alt comentariu a adăugat: „Ești uimitoare! La fel și rezultatul”. La doar câteva zile după, Amalia a mai comentat în dreptul unui videoclip în care Alessia își vedea noul look: „Toate emoțiile”.

