Alexandra Stan rupe tăcerea după divorțul de Emanuel Necatu. „Am încercat să facem copii, am mers la doctor”

Alexandra Stan a fost nevoită să semneze actele de divorț. Vestea divorțului a venit fulgerător, la fel ca cea a mariajului. Abia acum artista a dezvăluit motivul pentru care a vrut să se căsătorească.

„Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte multe calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el.

Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine îmi ieșea în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații”, a povestit Alexandra Stan, potrivit Spynews.

În luna iulie a acestui an s-a aflat că Alexandra Stan s-a căsătorit în secret cu Emanuel. Cununia lor civilă a fost oficiată chiar de Elena Lasconi, într-un cadru tradițional.

În schimb, cununia lor religioasă a avut loc la Constanța, acolo unde cântăreața locuiește. La doar câteva luni de la nuntă, artista a apărut fără verighetă și astfel zvonurile au început să circule.

Citeşte şi:

DOCUMENTE. Ministerul Finanțelor a recomandat licitație la Romexpo, senatorii vor cu dedicație către proiectul lui Iulian Dascălu!

Cel puțin 45 de oameni au murit, în Bulgaria, după ce un autocar a luat foc. Printre victime, 12 copii

Bilanț COVID: 273 de decese și 2.736 de noi infectări

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro ȘOC! Ce lovitură pentru fata lui Dan Diaconescu! HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro Cadavrele a doi pacienţi din Galaţi, care au murit în condiţii suspecte, au fost deshumate. Ce vor să afle anchetatorii

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2021. Peștii traversează un moment bun, se bucură de apreciere în grupul din care fac parte

Știrileprotv.ro Dosar de crimă pentru accidentul în care o camionetă a fost zdrobită între două tiruri și un om a murit. Cum s-a produs accidentul. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Styling-ul din serialul Arcane, inspirat din jocul League of Legends