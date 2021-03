Alexandra Stan spune de ce a clacat la „Survivor România”. „Am retrăit momentul violenței cu Marcel Prodan”

Alexandra Stan a făcut o serie de investigații în timpul competiției „Survivor România”, iar medicii au decis că e mai bine să părăsească concursul. S-a întors în România pe 23 februarie și a declarat că jocul din Republica Dominicană nu e chiar așa cum se vede la TV.

Acum, la o lună de zile de la eliminarea sa, cântăreața aduce în discuție un episod dureros din viața ei. A declarat că prima săptămână din competiție a fost extrem de dificilă pentru ea, dar și mai greu a fost primul joc împotriva Marinelei. A simțit atunci că retrăiește momentul violenței cu Marcel Prodan.

„Cea mai grea săptămână a fost prima, până m-am adaptat. Ruperea de tot ceea ce însemna viață cotidiană, confort a fost foarte drastică, toți am resimțit-o. Până la urmă toți ne-am adaptat. Un moment greu a fost când a trebuit să mă lupt față în față cu Marilena și am retrăit momentul violenței prin care am trecut acum câțiva ani. Acum era în fața camerelor și mă vedea toata țara și a fost foarte greu. Îmi imaginam că o să vadă mama prin ce am trecut cu Marcel Prodan, că o să mă vadă suferind.”, a spus ea pentru click.ro.

Alexandra Stan a ajuns la spital cu echimoze, în data de 15 iunie 2013, după ce a fost bătută de Marcel Prodan. Cei doi au fost găsiţi pe marginea unui drum naţional din Constanţa de către un echipaj al Serviciului Poliţiei Rutiere, care a transportat-o pe cântăreaţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Acolo ea a fost tratată în Unitatea de Primiri Urgenţe, după care a fost lăsată să plece acasă.

Alexandra Stan, probleme de sănătate la „Survivor România”

Cântăreața nu regretă că a părăsit concursul. Se bucură că acum și-a rezolvat problemele de sănătate. Aceasta trăiește cu un singur rinichi și începuse să rețină apă. Și problemele medicale le-a rezolvat.

„Nu-mi pare rău că am ieșit din competiție, am spus de la început că voi sta acolo cât o să vrea Dumnezeu. Am dorit să văd care îmi sunt limitele, nu am participat ca să le depășesc sau să îmi demonstrez cât sunt de puternică. Am fost ca să văd efectiv cât de puternică sunt.

Am avut probleme de sănătate, eu am un singur rinichi și, la un moment dat, începusem să mă umflu destul de tare, rețineam apa, am avut probleme și cu stomacul și am fost de două ori la spital. Am avut și un dereglaj hormonal, însă problemele s-au rezolvat”, a mai adăugat ea pentru aceeași sursă.

Citeşte şi:

Abuzurile din centrele DGASPC. Un viol a fost considerat „partidă de sex” de către autorități, deși victima avea 19 ani și dizabilități psihice

Proteste în București și mai multe orașe din țară, în timpul nopții, față de noile restricții impuse de autorități

De ce spun experții că o comparare a eficacității vaccinurilor poate fi înșelătoare și că cel mai bun vaccin este de fapt primul la care avem acces

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a enervat fanii la culme cu aceste declarații. Anunțul șocant al vedetei

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Aventura la un sport extrem a dus la decesul patronului PRO TV! A plătit 15.000 de dolari, dar şi-a găsit sfârşitul pe un gheţar