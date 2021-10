Hienă, Vierme și Șopârlă făceau furori la fiecare apariție și se auzeau în toate discotecile din România, când trupa „Animal X” era pe val. În urmă cu mai bine de 11 ani, Șopârlă de la „Animal X” se lăsa de muzică. Alexandru Salaman a cunoscut-o pe Monica în urmă cu 6 ani, iar cei doi au plecat din țară și s-au stabilit în Tenerife. Artistul era la a doua căsătorie, iar fosta iubită l-a acuzat de violență fizică.

Acum, după 6 ani de căsnicie, Șopârlă de la „Animal X” anunță despărțirea de femeia lângă care își refăcuse viața. Decizia nu a fost deloc una ușoară, însă au considerat că așa este cel mai bine pentru ei.

„După 6 ani de căsnicie, decizia pe care am luat-o nu a fost ușoară, dar este una inevitabilă. Fie acum, fie peste ceva timp, relația și căsnicia noastră au luat sfârșit. Cu toate acestea, ca orice poveste, ajunge la un sfârșit”, a scris Alexandru Salaman pe rețelele de socializare.

Cei doi nu s-au despărțit cu scandal, iar acesta vorbește frumos despre femeia care i-a fost alături în ultimii 6 ani.

„Suntem recunoscători unul celuilalt pentru iubirea și grija pe care le-am avut! Am petrecut niște momente minunate împreună, dar iată că a venit timpul să ne spunem rămas-bun”, a adăugat el.

Acum, Șopârlă de la „Animal X” este de nerecunoscut. Nu-și mai vopsește părul în culori tari, și-a lăsat barbă și arată complet diferit.

Fosta iubită l-a acuzat că a bătut-o

Cristina, iubita lui de la vremea respectivă, declara că a fost bătută cu bestialitate de acesta. Tânăra a apărut la televizor cu vânătăi pe față și a făcut declarații neașteptate.

„Am fost bătută de la 1 noaptea până la 4 dimineață când a venit poliția. Alexandru Salaman… Aveam aproape un an împreună. La început a fost ok, s-a prefăcut, am crezut că e un artist. Am văzut că bea foarte mult. A încercat să mai dea în mine, dar am trecut cu vederea. Sâmbătă i-am dat mesaje, nu îl mai văzusem de două zile. (…)

El mi-a zis să tac, mi-a astupat gura, m-a strâns de bărbie și a început să mă bată. S-a întâmplat la el, la magazin. A dărâmat rafturile. Eu nu am făcut nimic, nici nu l-am împins. Îmi zicea că mă omoară, că mă distruge. M-a mușcat de nas, de față, de buză, până mi s-a dezlipit de gingie, mi-a smuls părul din cap. Un trecător a văzut că mă lovea și a sunat la poliție, cu ajutorul lui am scăpat.

Am rămas cu el pentru că am crezut că, în sinea lui, mă iubește și că o să îi pară rău. Dar m-a bătut în continuare, mi-a dat cu pumnii la tâmplă”, mărturisea Cristina la WOWbiz.

