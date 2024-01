Pe lângă emisiunea matinală pe care o are la Antena Stars, Alexia Țalavutis filmează și pentru cel mai recent sezon „Te cunosc de undeva”, lansează melodii și filmează pentru un serial.

„Mai există viață și după matinal. Vezi? Nu stau prea mult timp la evenimente, pentru că trebuie să mă trezesc la 5 dimineața. Ca milionarii. Este foarte bine. Ce să facem, nu alegem noi ora emisiunii. Clar nu este nici ușor.

Să te trezești în fiecare dimineață la ora 5 nu este deloc ușor. Mai ales când faci asta pe un termen mai lung. Așa când ne trezim o săptămână se poate, dar în momentul în care intervine oboseala, atunci tragi mai greu. Plus că eu mai am și alte proiecte, alte filmări și când se suprapun foarte multe, corpul se resimte”, a declarat artista pentru Ego.

După emisiunea matinală, Alexia merge pe platourile de filmare de la „Te cunosc de undeva”.

„Ce mi-aș dori să dorm la prânz, dar sunt foarte puține zilele în care pot să fac asta. Îmi doresc să dorm la prânz, dar nu pot pentru că la «Te cunosc de undeva» începem cu 10 minute după ce terminăm matinalul.

Deci practic nu am timp decât să mă schimb în alte haine, ca să repet sau să mă duc la machiaj pentru transformări și așa mai departe. Programul este unul nebun”, mai spune vedeta pentru sursa citată.

Chiar dacă la „Te cunosc de undeva” au și timp liber, mai ales atunci când se pregătesc de o transformare și sunt nevoiți să stea chiar și cu orele la machiaj, Alexia Țalavutis nu reușește să adoarmă, așa cum se întâmplă în cazul altor colegi.

„Sunt atât de invidioasă pe Dima că poate să doarmă la machiaj. Efectiv se întinde pe scaun și doarme. Chiar doarme. Se vede pe fața lui că ațipește pe bune. Eu nu pot.

Efectiv nu pot să dorm. Dacă aud niște sunete imediat mă trezesc. Eu trebuie să stau frumos întinsă pe o canapea. Atunci da. Dar pe scaun așa chiar nu pot. Nu am reușit până acum”, ne-a mai povestit tânăra.

„Care seara la 9, că terminăm filmările pe la 12, 1, chiar și 1:30. Depinde. Ca să înțelegi. Au fost nopți în care am dormit efectiv trei ore. Am avut chiar și o excepție, în care am dormit o oră și jumătate, când aveam filmările la «Te cunosc de undeva», dar și filmările pentru serial.

Că înainte am avut filmările pentru serial, altă nebunie. M-am culcat pentru o oră și jumătate pentru că efectiv fizic nu mai puteam, am cedat. Nu mai suportam nimic, machiaj, haine, absolut nimic”, a explicat Alexia.

