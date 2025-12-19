Sprijin pentru cei mai nevoiași

Afectați puternic de creșterea prețurilor, seniorii cu pensii mici primesc o veste bună. Și în 2026 vor beneficia de sprijinul financiar pe care l-au primit în acest an.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii.

Florin Manole a afirmat că sunt discuții pentru acordarea ajutorului one-off pentru persoanele cu pensii mici.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a precizat ministrul Muncii.

Milioane de pensionari români vor primi bani de la Guvern, în două tranșe

Coaliția de guvernare a decis, în februarie, ca Guvernul să acorde un sprijin financiar de 800 de lei, în două tranșe, pensionarilor cu venituri mici.

Ajutorul va fi destinat celor aproximativ 2,5 milioane de pensionari care au pensii de până la 2.574 de lei, echivalentul salariului minim net pe economie.

Acesta va fi acordat în două tranșe: prima în luna aprilie, iar a doua în a doua parte a anului. „Guvernul va acorda în 2025 un sprijin financiar de 800 de lei, împărțit în două tranșe egale, pentru pensionarii cu venituri mici. Prima tranșă va fi livrată în aprilie, iar a doua spre sfârșitul anului. Fondurile necesare, în valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, sunt deja prevăzute în bugetul de stat pentru acest an”, spuneaau reprezentanții Guvernului la acea dată.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE